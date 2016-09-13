實價登錄慢半拍 北市擬升級

2016-09-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨舉辦居住正義論壇，地政局長李得全提出台北市健全房市行動綱領，將在二○一八年前，讓公告現值調整至合理化，並在實價登錄新增進階查詢功能。

李得全指出，市府將從資訊品質、交易安全及稅負公平三大面向，來達到房市的健全。北市實價登錄將新增一五一戶以上大型社區的交易履歷查詢、並依建物型態及屋齡提供細緻價量分析，同時研擬發布台北市商辦租金指數，與發布房市指標溫度計，溫度計將整合價格、供需、開發、負擔等指標，以綜合分析解讀房市的冷熱狀況。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨提醒，資訊揭露是健全房市的根本，但現在的實價登錄已是相對落後的機制，不僅參考性有問題，甚至被質疑是帶動房市風向的工具，盼市府加速揭露速度，並讓介面友善化，在資訊正確到位後，未來可讓門牌也做為揭露資訊。

吉家網董事長李同榮則直指，實價登錄資訊不應委由地政士來做，且應透過揭露門牌，讓資訊更透明化，否則現在的實價登錄資訊很多都是假的。