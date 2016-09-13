業者︰問題未解 民怨更大

2016-09-13

〔記者徐義平／台北報導〕針對台北市房屋稅調整三方案，台北市不動產開發商業同業公會秘書長于俊明直言，這根本沒有解決問題，只檢討將路段率加乘改成固定比率，對於前年七月起大幅調高房屋標準單價，且加乘囤屋稅及豪宅稅率的不合理現況，根本沒有多大改變，甚至還要對中古屋或中古豪宅加稅，只會引起更大的民怨。

于俊明指出，北市房屋稅有五大不合理問題，包括標準單價平均調升二六○％，卻沒有同步取消高級住宅加乘課稅，造成房屋稅稅基大增及重複課稅；還有就是加乘路段率，只要路段率超過兩百％，課稅基礎就接近、甚至超過實際造價，以營業使用為例，一年要課到三％稅率，三十年的房屋稅就等於房子的興建成本。

再來是各種建築「耐用年數」及「殘值」設定並不合理，例如鋼筋混凝土的ＲＣ構造殘值，最終還有四十％，這與不動產估價技術規則對殘價率以不超過十％為原則，差距很大；另契稅與房屋稅綁在同樣稅基，造成消費者與都更協議合建分回房屋的地主，要承受很大的契稅負擔；最後是起造人是生產者，投入勞力資本結果，生產的房子竟被視為囤房。

溯及舊屋 將影響13萬戶

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若最終調高標準單價方案是回溯自二○○一年七月後的中古屋，那恐有高達十三萬屋主受影響，每年將增加數千到上萬元稅負；雖然相較北市中古屋總價動輒上千萬元，比率並不高，但還是一筆「有感」支出。

他表示，台北市有不少外來租客，已經上漲的地價稅與恐調高的房屋稅，將造成房東成本增加，有可能轉嫁到租金，造成租屋族支出也跟著增加。