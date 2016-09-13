房屋稅暴衝 北市擬3案調整

2016-09-13

三案均取消新制加價項目

豪宅稅改為一＋固定比率

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市二○一四年七月起適用房屋稅新制，因新屋房屋構造標準單價平均調漲二．六倍，加上稅率調高等影響，衝擊不小。北市府財政局昨提出三項調整方案，包括舊屋標準單價不調、回溯十五年調漲舊屋標準單價、及針對舊豪宅標準單價調高；此三案均將搭配取消原新制適用的加價項目，並取消豪宅的「一＋路段率」，改為「一＋固定比率」。方案確定後，預計明年七月上路。

台北市政府昨舉辦居住正義論壇。財政局長陳志銘說，台北市在二○一四年同時提高構造標準單價、路段率、配合中央調漲稅率，如此「三箭齊發」下手確實過重，但台北市不可能全部廢除，只能透過明年房屋稅三年一次的調整，研擬新方案減緩。

陳志銘說明，目前研擬的三項調整方案，目的在於縮小新舊房屋現值差距的問題。 其中方案一，不調整舊屋房屋稅的標準單價 ，但研擬取消新屋適用的加價項目，包括中央空調加價五％、游泳池加價五％等，同時針對豪宅改適用「 一＋固定比率」，主因內政部和財政部正研議房屋稅的新做法，台北市可暫時不動，待中央公布新制後，再適用新法。

方案二，回溯十五年，全面調漲二○○一年七月一日以後，與二○一四年六月三十日之間舊屋的房屋標準單價，但同樣會取消加價項目和豪宅改適用固定比率；此方案影響範圍最大，預期恐影響台北市十多萬戶，但會分三年緩漲。陳志銘說，可能是以第一年先漲三分之一、第二年漲三分之二，第三年才完全漲齊的方式，避免一次對民眾造成負擔過重。

方案三，只針對二○○一年七月一日以後，與二○一四年六月三十日之間，且未適用新制的舊豪宅，將取消加價項目，且改採「 一＋固定比率」，但豪宅又分為市價八千萬以上不足兩億元者，及市價兩億元以上者，其適用的固定比率將不同。陳志銘透露，固定比率約為一三○％左右。

仲量聯行董事總經理趙正義說，台灣房屋稅確實太低，政府要針對豪宅加稅也沒問題，重點是比例不宜過重，不僅會對民眾造成負擔，同時也會影響參加都市更新意願，建議不要一次調整太多，且目前最有討論空間的為路段率，政府可適度調整或取消。

陳志銘則說，路段率是由中央明定，地方政府無法決定。但他也說，路段率主要是反映房屋的市場價值，捷運旁的房屋，價值就是比較高，若單純以房屋造價來看，大安區房子和文山區的房子，稅基基礎一樣，能享受到的公共設施服務卻有落差，「公平嗎？」