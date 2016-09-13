台經院︰景氣翻揚要等2018年

2016-09-13

〔記者王孟倫／台北報導〕近期各項經濟指標出現止跌反彈，是否意味台灣景氣將從谷底翻揚？台經院表示，經濟確實出現好轉跡象，但力道仍薄弱，尤其歐、美、日及中國四大經濟體都還沒有起色，景氣表現要有明顯突破，還必須等到2018年。

台灣經濟研究院昨天舉辦「台經40智庫高峰會」及「亞洲政經景氣展望研討會」。由於主計總處日前上修今年經濟成長率至1.22%，代表GDP保一有望，加上7、8月我國出口年增率正成長，外界關注國內景氣是否已止跌反轉。

對此，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，以台經院每月固定調查的營業氣候測驗點為例，這幾個月，除了6月，大部分時間都是上揚，確實可以看到一些好轉跡象，但這與景氣從谷底翻揚，仍有段距離。

孫明德直言，以產業表現來看，目前只有半導體比較好，台灣景氣要起來，不可能只靠單一產業，而內需方面，雖可看到近期台股不錯，但國際景氣尚未明顯復甦，這會讓保守觀望時期拉長。

國內景氣何時能谷底翻揚？孫明德直言，不要有太大期待會在今明（2016、2017）兩年，「目前來看，應要等到後年（2018年），才會看到明顯的突破與轉機」。