4成民眾認退休金需500萬
2016-09-13
〔記者廖千瑩／台北報導〕高齡化社會來臨，退休金究竟要準備多少才夠？南山人壽昨公布國人退休調查，結果顯示近4成民眾認為要準備500萬元以上的退休金才夠，其中更有約16%的民眾認為要準備1000萬元以上，才能滿足退休生活所需。
面對退休後的生活，民眾最擔心的分別是財務、醫療等二大問題。專家建議，可透過醫療險來補足醫療缺口，再搭配其他理財投資或是保險規劃，提早做好退休準備。
為了解台灣民眾的退休規劃，南山人壽針對20歲以上民眾進行退休調查，昨發布結果，在1206份問卷中，有近4成民眾認為要準備超過500萬元以上的退休金才夠，其中更有約16%的民眾認為退休金要1000萬以上才夠；還有26%的民眾認為，只要準備500萬元以下的退休金就夠了，顯示民眾對於準備退休金的需求大不同。
雖然多數民眾認為退休規劃至少要有500萬元以上才夠，但依勞退新制計算，以月薪4萬元為例，若工作期間每年薪資成長率為2%，工作30年，並預估政府退休金平均報酬率為2%，民眾一次可請領的勞工退休金約158萬元，實際估算退休金時，還得納入勞保等，針對缺口部分預作準備。
調查也發現，民眾累積退休金，主要是為了解決二大憂慮，民眾最擔心的是，「身體不好需要人照顧」，再者也有不少民眾憂慮「沒收入，退休金不夠用」，顯見財務與醫療還是民眾退休後最關心的事。
壽險業者也建議民眾，應及早為退休規劃準備，並適度透過保險或其他工具規劃補足保障缺口、使資產穩健增值，才能樂享退休生活。
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