豐泰前8月EPS4.63 元 創新高
2016-09-13
〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠豐泰（9910）公布1-8月稅後淨利達30.95億元，年增17.8%，每股稅後盈餘4.63元，再寫新高。
豐泰8月成品鞋銷售量為779萬雙，較前1個月增加4.7%，較去年同期增加2.6%；累計1-8月成品鞋銷售量達6338萬雙，較去年同期增加 7.6%。
但受到新台幣升值影響，豐泰自結8月合併營收48.27億元，較去年同期衰退4.62%，為過去33個月以來，單月營收年增率首度出現衰退數字。
累計1-8月合併營收391.1億元，則年增10.1%。該集團預估，今年第3季成品鞋銷售量為2320萬雙，將季減11%、年增6%。
寶成（9904）8月自結合併營收214.16億元，也較去年同期216.66億元減少1.2%；累計1-8月合併營收1834.75億元，較去年同期增加4.2%，仍創歷史新高。戶外功能鞋廠鈺齊-KY（9802）同樣受到新台幣升值及客戶指定交期的影響，自結8月合併營收7.1億元、年減14.81%，累計1-8月合併營收62.77億元、年減3.08%。
鈺齊表示，今年拿下新品牌客戶包括UNDER ARMOUR、TOMS、KEEN等訂單，已正式進入量產階段，預計第4季開始依其指定交期陸續出貨，將為第4季營運帶來成長新動能。
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