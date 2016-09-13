華南金吳當傑：獲利拚前5大

2016-09-13

〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金（2880）暨華南銀行董事長吳當傑昨上任並表示，有信心帶領華南金朝獲利前5名的目標邁進。對於官民共治的議題，他說，這不是嘴巴講，會用行動展現，「像我在財政部時，大股東（板橋林家）就完全支持政府」。

華南金副董事長林明成也說，「吳董事長是國家長期培養的重要財經官員，現在能夠來到華南金，我們覺得非常榮幸、如虎添翼，將來一定會衝上最好的業績。」

吳當傑還感性透露與華銀的不解之緣，他念大學時申請到林熊徵（華銀創辦人）學田基金會獎學金，才能順利完成學業，且第一份工作即考進財政部金融司，並於1984年分配到華銀南京東路分行實習。

吳當傑表示，這次是帶著感謝及回饋的心情來到華南金，同時覺得非常榮幸，也感到責任重大，未來一定會全力投入，希望創造更好的業績，把華南金這塊金字招牌擦得更亮。

對於之後是否會加碼華南金股票？吳當傑說，因過去負責證券監管，加上財部政次長任內，負責國安基金操作，所以一直未開過戶，從來沒有任何一張股票，目前亦無計畫買華南金股票，儘管如此，仍會很重視股東權益。