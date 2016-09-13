土銀董座凌忠嫄：年底獲利破百億
2016-09-13
〔記者吳佳蓉／台北報導〕土地銀行昨舉行董座交接典禮，送走轉任華南金董事長的原董座吳當傑，迎來歷年首位女董事長凌忠嫄（見圖，記者吳佳蓉攝）。凌忠嫄致詞時表示，至8月底土銀已賺了91.88億元，「相信年底前破百億沒問題」，開拓多角化收入、創造盈餘同時，也會留意海外分行法遵問題。
為強化資本，立法院去年編列預算時，同意土銀今年盈餘可不需繳庫。凌忠嫄勉勵土銀同仁，今年賺多少都是自己的，一定要努力的賺，在前董座吳當傑的帶領下，至8月底就賺了91.88億元，預算達成率已達108%，股東權益報酬率（ROE）10.48%、資產報酬率（ROA）0.54%、稅前盈餘2.37元，年底前獲利一定破百億。
凌忠嫄表示，上任後將繼續發展土建融之外的業務，如財富管理、信託等，致力開拓多角化收入。在創造盈餘同時，也會注意公司治理及法遵問題。她指出，土銀在美國有2家分行，分別位於紐約及洛杉磯，美國對法遵要求很高，不是只有涉及洗錢才會，而是沒建立洗錢防制的機制就違法，這是很嚴格的，要在別人的土地上做生意，這點需特別注意。
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