茂林Q3營收估增5% 毛利率挑戰3成
2016-09-13
〔記者陳梅英／台北報導〕蘋果Macbook遲遲沒有新款推出，茂林-KY（4935）第3季受到發光鍵盤出貨不如預期影響，營收從原來預估季成長10-15%下修為5%，但因薄型化TV出貨比重攀升，加上車載、穿戴式產品出貨熱絡，在產品組合有利下，茂林第3季毛利率可望挑戰3成，獲利反而有機會較第2季成長。
茂林8月營收5.59億元，意外較7月減少3.8%，年減10.7%，衝擊股價一路走跌。茂林副總蔡宗霖表示，主要是受到發光鍵盤出貨衰退影響，另外，TV受到面板供應吃緊，部分尺寸傳出缺貨，也間接影響茂林TV導光板出貨不如預期。
茂林第2季營收16.57億元，在公司推估9月營收與8月相當下，預期茂林第3季營收約17億元，季營收成長幅度約在5%上下。但因TV薄型化趨勢顯著，這剛好是茂林強項，蔡宗霖表示，在TV薄型化出貨比重提升及尺寸長大下，第3季毛利率可望有優於第2季的表現。
茂林在銅鑼的新廠以TV導光板為主，目前已經進行裝機作業，該廠預計年底有2條生產線開出，明年第1季再開出2條，剛好趕上TV客戶新機出貨時間。
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