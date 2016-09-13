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聯發科連跌6天 IC設計短線壓力大

2016-09-13

〔記者卓怡君／台北報導〕台股3天跌掉300多點，IC設計龍頭聯發科（2454）更是領跌指標，雖有營收創歷史新高的利多，股價連跌6天，拖累IC設計族群股價難有好臉色。外資提醒，中國智慧型手機市場有庫存升高的疑慮，需留意第4季需求轉弱，訂單可能大減。

台積電（2330）、聯發科（2454）8月合併營收同創歷史新高，顯示半導體市場需求強勁，聯發科手機晶片從年初開始一路缺貨，聯發科共同營運長朱尚祖8月還在微博上說：「這些日子為了追貨，我們真的沒有保留，已經用了洪荒之力了」，並預告缺貨吃緊的情況，直到下半年都看不到緩解的可能。

聯發科8月合併營收再創歷史新高，首度突破250億元，達258.70億元，第3季合併營收可望再創單季新高，季增8-16%。但聯發科在公布營收後，股價卻一路下滑，外資持續站在賣方，連續6個交易日賣超聯發科，聯發科股價失守月線與季線支撐。

近期高通、Skyworks等美國半導體相關個股同樣出現明顯拉回，主要反映對於中國智慧型手機市場第4季需求下滑的憂慮。法人指出，因外資對台股操作轉為保守，IC設計族群股價短線可能承壓，建議先保持觀望態度。

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