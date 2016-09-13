宏達電攜手微星 東京電玩展秀驚喜
2016-09-13
〔記者王憶紅／台北報導〕全球遊戲大展─2016東京電玩展將於15日登場，首度參展的宏達電（2498）將在會中展出多款新款重量級VR遊戲，並攜手微星（2377）在會中推出全球首發的日本限定嚴選驚喜組合。宏達電北亞區總經理董俊良指出，東京電玩展HTC攤位以超過10萬參觀人次為目標。
2016年是虛擬實境元年，全球掀起一片虛擬實境熱潮，因此今年東京電玩展首度開設虛擬實境專區，吸引全球重量級企業紛紛挺進。今年有2家台灣廠商進入VR專區，除宏達電外，還有宏達電前執行長周永明離職後出任董事長的Futuretown。據了解，在國際攤位區域中，宏達電和Futuretown的空間占比就達到50%。
董俊良指出，東京電玩展VR專區4天若有30-40萬人次參觀，HTC攤位目標參觀人次超過10萬。
董俊良說，東京電玩展是全球數一數二的遊戲大展，HTC Vive自在東京通路商推出以來，銷售表現超出台灣數倍，因此相當看重日本市場。另外，HTC Vive在日本的零售通路版圖也已擴增到大阪、愛知縣、廣島、愛媛縣、北九州市等重要地區城市。
宏達電在東京電玩展上將展出國際遊戲製作發行巨擘SQUARE ENIX全球首度釋出的HTC Vive版「乖離性百萬亞瑟王VR」及日本重量級電信業者KDDI開發的首款多人連線體驗、互動溝通虛擬實境新作「Linked-door loves Space Channel 5」，以及Front Defense英雄防線、Hop Step Sing!等多款虛擬實境遊戲。另外，也與微星MSI在2016東京電玩展中公布全球首發的日本限定嚴選驚喜組合。
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