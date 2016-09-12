書劍集》油價、現金變動與決策想像

2016-09-12

◎歐陽書劍

今年黑天鵝群似乎一直在頭頂盤旋，但並未真正棲息。第三季僅剩不到廿天，油價年初觸底後，只在區間波動；英國六月公投意外脫離歐盟，金融市場很快適應。決策基於時勢，也與時機息息相關，莫蘭蒂颱風即使中秋來襲，不用昨日就在門前堆滿沙包；判斷趨勢的時候，不能忽視改變的速度。

原油急速漲跌不僅直接衝擊金融市場，也會波及企業經營的穩定性，所以是決策的重要觀察標的及依據。原油價格從二○一四年每桶百元以上美元大幅滑落後，在今年一月底二月初見到三十美元以下低點，但隨即反彈而上，最近半年幾乎守穩在四十美元以上，近日雖隨美國升息的聲音擴大而下跌，但未再見恐慌性的賣壓。

雖然從前年中到去年底為止，油價就已下跌七成，但今年初看油價趨勢，有不少專家主張繼續下探的可能，現在看起來，反而比較像是已處於築底階段。對經濟及金融主管機關而言，油價高低不僅和經濟榮枯有關，也會影響物價漲跌，若未能於前年判斷油價急墜，卻於今年初認定繼續下滑，則隨之改變的經濟或貨幣政策，只會獲得適得其反的結果。

政策因此不一定有好壞，能否配合當時的環境，有時候反而更為重要。各國對無現金社會的反應，就是另一個例子。即使有些瑞典零售商不接受現金，但瑞典仍在去年底發行新鈔；金融業發達的英國也一樣，將紙鈔換成塑膠材質鈔票的計畫，照舊進行中。

英國將於明日（九月十三日）發行五英鎊新鈔，共印製四億四千萬張，總價值達二十二億英鎊，略高於目前發行紙鈔總值約六百八十億英鎊的三％。雖然只是五英鎊新鈔，但英格蘭銀行總裁卡尼（Mark Carney） 六月初還前往牛津郡的邱吉爾出生地布倫海姆宮（Blenheim Palace）發表演講，宣布這個訊息，強調經濟價值外的精神文化等價值。除了女王肖像外，新鈔上還有前英相邱吉爾的肖像及其名言「我能奉獻的無他，只有鮮血、苦幹、眼淚與汗水。」（I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.）。

隨著新興科技普及，支付習慣漸漸改變，現金似有消失的趨勢，不過最近十年來，英國流通在外的紙鈔總價值，已從二○○六年約三百七十億英鎊，提高至今日六百八十億英鎊左右，增加八成以上，每年的成長率幾乎都超過五％，比經濟成長率還高。

根據英格蘭銀行的統計，截至今年二月底，流通的五英鎊紙鈔不到三億三千萬張，但九月十三日發行的新五英鎊鈔票，卻增加至四億四千萬張。英國並將繼續於二○一七年發行以「傲慢與偏見」等作品聞名的十九世紀英國女作家珍奧斯汀為主角的十英鎊新鈔，而廿英鎊的新鈔，也將於二○二○年發行。

在多元支付工具推陳出新的情況下，現金或許有一日終會消失，但金融業走在前端的英國，印製的鈔票不僅愈來愈多，且愈來愈精美、每張成本愈來愈高，因為英格蘭銀行從實際的交易行為發現，英國現金交易金額即使減少，但以現金交易的數量依然居高不下。任何形式的現金，都是為了使交易順利進行，就如該行首席經濟學家所說，「不管是紙鈔、塑膠或數位，對現金的需求由個人決定，而非中央銀行」。

判斷趨勢很困難，決定速度也不會更容易，提早或落後進場，都可能造成傷害；而且現實很殘酷，如果未能權衡局勢，精準的選對時機與方法，即使站在對的一方，也並非總是能取得決勝點。