書劍集》油價、現金變動與決策想像

2016-09-12

◎歐陽書劍

今年黑天鵝群似乎一直在頭頂盤旋,但並未真正棲息。第三季僅剩不到廿天,油價年初觸底後,只在區間波動;英國六月公投意外脫離歐盟,金融市場很快適應。決策基於時勢,也與時機息息相關,莫蘭蒂颱風即使中秋來襲,不用昨日就在門前堆滿沙包;判斷趨勢的時候,不能忽視改變的速度。

原油急速漲跌不僅直接衝擊金融市場,也會波及企業經營的穩定性,所以是決策的重要觀察標的及依據。原油價格從二○一四年每桶百元以上美元大幅滑落後,在今年一月底二月初見到三十美元以下低點,但隨即反彈而上,最近半年幾乎守穩在四十美元以上,近日雖隨美國升息的聲音擴大而下跌,但未再見恐慌性的賣壓。

雖然從前年中到去年底為止,油價就已下跌七成,但今年初看油價趨勢,有不少專家主張繼續下探的可能,現在看起來,反而比較像是已處於築底階段。對經濟及金融主管機關而言,油價高低不僅和經濟榮枯有關,也會影響物價漲跌,若未能於前年判斷油價急墜,卻於今年初認定繼續下滑,則隨之改變的經濟或貨幣政策,只會獲得適得其反的結果。

政策因此不一定有好壞,能否配合當時的環境,有時候反而更為重要。各國對無現金社會的反應,就是另一個例子。即使有些瑞典零售商不接受現金,但瑞典仍在去年底發行新鈔;金融業發達的英國也一樣,將紙鈔換成塑膠材質鈔票的計畫,照舊進行中。

英國將於明日(九月十三日)發行五英鎊新鈔,共印製四億四千萬張,總價值達二十二億英鎊,略高於目前發行紙鈔總值約六百八十億英鎊的三%。雖然只是五英鎊新鈔,但英格蘭銀行總裁卡尼(Mark Carney) 六月初還前往牛津郡的邱吉爾出生地布倫海姆宮(Blenheim Palace)發表演講,宣布這個訊息,強調經濟價值外的精神文化等價值。除了女王肖像外,新鈔上還有前英相邱吉爾的肖像及其名言「我能奉獻的無他,只有鮮血、苦幹、眼淚與汗水。」(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.)。

隨著新興科技普及,支付習慣漸漸改變,現金似有消失的趨勢,不過最近十年來,英國流通在外的紙鈔總價值,已從二○○六年約三百七十億英鎊,提高至今日六百八十億英鎊左右,增加八成以上,每年的成長率幾乎都超過五%,比經濟成長率還高。

根據英格蘭銀行的統計,截至今年二月底,流通的五英鎊紙鈔不到三億三千萬張,但九月十三日發行的新五英鎊鈔票,卻增加至四億四千萬張。英國並將繼續於二○一七年發行以「傲慢與偏見」等作品聞名的十九世紀英國女作家珍奧斯汀為主角的十英鎊新鈔,而廿英鎊的新鈔,也將於二○二○年發行。

在多元支付工具推陳出新的情況下,現金或許有一日終會消失,但金融業走在前端的英國,印製的鈔票不僅愈來愈多,且愈來愈精美、每張成本愈來愈高,因為英格蘭銀行從實際的交易行為發現,英國現金交易金額即使減少,但以現金交易的數量依然居高不下。任何形式的現金,都是為了使交易順利進行,就如該行首席經濟學家所說,「不管是紙鈔、塑膠或數位,對現金的需求由個人決定,而非中央銀行」。

判斷趨勢很困難,決定速度也不會更容易,提早或落後進場,都可能造成傷害;而且現實很殘酷,如果未能權衡局勢,精準的選對時機與方法,即使站在對的一方,也並非總是能取得決勝點。