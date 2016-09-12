華銀代總賴明佑 真除呼聲高
2016-09-12
〔記者盧冠誠／台北報導〕前華南銀行總經理楊豊彥轉戰兆豐金控後，現由首席副總經理賴明佑暫代華銀總座，從基層行員做起的賴，資歷完整並深獲同仁信服，內部期盼能夠真除。
華銀代理董事長林知延也指出，加入華銀三十六年的賴明佑，歷經新加坡分行、總行國際部、資訊部、授信部、風管部等要職，在經驗方面，尤其是海外那塊，完全沒有問題。林知延笑說，「這個人好像是Superman（超人）！」二○○五年時任財政部長的林全，帶領公股金融機構去紐約、倫敦進行roadshow（海外法說），自己當時跟賴明佑一起前往，面對外資所提的各項艱難問題，他都答得很好，就像超人一樣。
對於即將出任華南金控暨華銀董事長的吳當傑，林知延指出，我們很歡迎，且吳董事長擔任過財政部次長、土地銀行董事長，經驗非常豐富，「未來會是我的一位好老師，可以向他學習」。
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