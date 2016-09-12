九月升息？ Fed內部分歧
2016-09-12
增添市場困惑 震盪恐加劇
〔編譯盧永山／綜合報導〕聯準會九月究竟升不升息？聯邦公開市場操作委員會（FOMC）兩位具有投票權的委員看法不一，顯示聯準會內部的意見分歧，這也增加投資人和經濟學家的困惑，並導致金融市場加劇震盪。
波士頓聯邦準備銀行總裁羅森葛林上週五在麻州表示，若聯準會等太久才升息，美國經濟將逐漸面臨風險。他說，儘管海外經濟放緩仍是一大隱憂，但美國經濟已證明具有韌性，若聯準會維持利率不變太久，可能發生過熱風險。
但聯準會理事塔魯洛上週五接受CNBC訪問指出，不排除今年升息的可能性，但希望在升息前，看到通膨穩健上升至聯準會二％目標的更多證據。
理事布蘭納德週一演說 市場矚目
羅森葛林和塔魯洛的發言，凸顯聯準會的內部分歧，增加投資人和經濟學家的困惑，也導致上週五美股三大指數跌幅均逾二％，市場因此更加重視聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）週一將在芝加哥發表的演說。在FOMC中具有投票權的布蘭納德先前多次表示，由於通膨、美國和全球經濟緩步不前，反對太快升息。
不過，在布蘭納德週一的演說被聯準會於上週四排入公開行程後，市場預期聯準會九月升息的機率升高。德意志銀行和Evercore ISI的分析師認為，這場演說將為九月升息的市場預期添加更多柴火。
紐約Ahherst Pierpont證券首席經濟學家史丹利（Stephen Stanley）表示，「在九月例行會議亦如此接近的情況下，如果聯準會想要修正市場的預期，就要由葉倫出面滅火。布蘭納德雖然是FOMC裡最鴿派的人物，但認為她會讓政策一百八十度大翻轉，這是極不可能的。」
聯邦資金利率期貨交易顯示，聯準會九月升息的機率已增至二十四％。
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