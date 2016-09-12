中國拚擴產 半導體恐全球過剩

2016-09-12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府亟欲打造本土半導體產業，以降低對進口的依賴，因此鼓勵外國半導體業者在中國投資。根據「日經新聞」調查，二○二○年前全球半導體業者計畫在中國擴大投資，金額上看五百億美元，比前五年倍增。但日經新聞也警告，半導體業者在中國拚命擴產的結果，可能導致全球產能過剩。

調查顯示，目前至少有十件設立新廠或擴大產能的計畫，包括中國紫光集團斥資二四○億美元自建記憶體廠；此外，英特爾和三星電子也打算擴大在中國現有廠房的產能。

日經新聞調查全球半導體設備製造商和半導體業者的營運現況，包括訂單趨勢和投資計畫，並記錄他們預計在中國的資本支出。調查發現，有很大部分的投資鎖定在半導體設備。而貝恩諮詢公司（Bain & Co.）日前發布的另一份報告顯示，未來十年全球半導體業者在中國的投資規模將達一○八○億美元。

紫光集團計畫在武漢設廠，生產NAND快閃記憶體，且產能將分階段調高，該廠還將生產動態隨機存取記憶體（DRAM）。紫光集團最近才在中國政府指示下合併武漢新芯（XMC），將資源有效集中，並增強投資效率。

英特爾計畫擴大位於大連的記憶體廠產能。三星電子也將增加在中國的投資。其他計畫在中國設廠的半導體業者，包括台積電和美國的格羅方德（GlobalFoundries）。

但分析師指出，全球半導體業者打算在中國擴產，不禁讓人回想起中國致力提高鋼鐵、造船和太陽能等產業投資的作為，結果都導致全球產能過剩。