工研院︰台灣追韓 三年後就來不及
2016-09-12
〔記者陳梅英／台北報導〕工研院顯示中心主任程章林表示，面板建立國家隊共識很明確，只是要怎麼做，現在眾說紛紜；不過，國家隊定義不用太狹隘，不一定是友達與群創水平整合組成國家隊，只有一家面板廠出來垂直整合也可以考慮，重點是現在台灣與韓國差距還不是太遠，但三年後恐怕就來不及。
程章林認為，TFT市場已經飽和，二○一八年蘋果iPhone一定會用軟性主動有機發光二極體（AMOLED），工研院顯示中心在軟性顯示器中，最基礎也最關鍵的PI塑膠基板以及取下技術，很早就有研發成果，也在國際上得過獎，連三星都想來取經，這些關鍵零組件幾乎有八十％可以在國內生產，工研院可以帶業者一起做，把國家隊建立起來。
程章林指出，在OLED（有機發光顯示器）、特別在軟的這一塊，中國技術差我們很遠，日本也不比我們強，韓國以前排在台灣後面，金融海嘯後，台廠放棄OLED，專注於LCD，導致現在台灣軟性OLED仍在實驗線階段，韓國則進入生產線，從實驗線到生產線通常需要二至三年時間，快的話也要一至二年，這是我們跟韓廠的差距， 必須趕快追趕上去，否則再過三年，就不知道跑到哪裡去。
不過，組軟性顯示器國家隊，WitsView研究部主管邱宇彬有不同看法，除缺資金外，台灣相關軟性顯示器供應鏈也不全，除了驅動IC，關鍵的發光材料仍需外購；此外，在技術上，三星進度仍在各家面板廠之前，最大問題還是台灣客戶哪裡來？
邱宇彬說，不管是台灣要組國家隊，或是鴻海旗下夏普想找日本JDI聯盟籌組「台日聯盟」，都遇到同樣的問題，客戶在哪裡？在日本品牌廠式微，中國政策優先採用自家面板下，軟性OLED這麼大資本的投入，投資必須要精準，產能開出就要賣掉，這將會是最大的挑戰。
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