面板組國家隊 業者要求三配套
〔記者陳梅英／台北報導〕經濟部八月十六日大陣仗開了個記者會，宣布要籌組軟性顯示器國家隊，經濟部長李世光率領五大廠商揭牌後卻無下文；組國家隊何等重要的事，經濟部卻連相關配套都沒有，面板廠資深主管私下開玩笑說，這種感覺就像被經濟部「吃了豆腐」。
不只被吃豆腐，竟然連廠商的聯繫也被發現厚此薄彼，據了解，當天記者會原本是要宣傳工研院軟性顯示器的開發成果，受邀名單都是工研院開出，經濟部配合；因友達董事長彭双浪出席且代表面板廠致詞，反成主角，群創過去未與工研院合作過，董座王志超未獲邀請，群創對於記者會要宣布籌組國家隊這件事更是不知情。
事後王志超在八月二十四日Touch Taiwan 2016展覽上對此發言指出，當初只有相關主管初步溝通，沒有聽說要組國家隊，也沒有具體計畫，而且台灣從來沒有國家隊，因為只要談到政府出錢就有困難，總被冠上圖利問題。
而友達雖支持組國家隊的做法，但彭双浪在同一天也說了重話，認為經濟部根本沒有準備好，才會留給大家這麼多疑問。
政府應出資五十一％
業界對於政府要組國家隊，究竟有何期待？一位面板資深主管說，從日本、韓國做法來看，既然是政府出面要組國家隊，理想情況下，這家新公司應該要由政府出資五十一％，民間佔四十九％。但經濟部現在連國發基金是否要參與都說不清楚。
提供低利或無息貸款
再者，面板廠目前面臨融資環境差、股市籌資不易的情況，這幾年面板廠賺的錢都拿來還債，還要維持每年三百至四百億元資本支出，坦白說，「顧肚子」都來不及，哪裡還有閒錢可以拿出來支持政府組的國家隊。在這種情況下，政府至少要提供融資優惠，比如低利或無息貸款等，畢竟這是政府鼓勵的民間投資，也算是振興經濟發展的一環。
徵才提供無償技術股
第三，為了招攬國內外優秀工程師願意進到這家公司效命，政府應研議給予無償技術股，提供稅率優惠，且為了讓這家公司能永續發展，學界也要配合召開軟性顯示器相關課程，以持續補充人才。
該主管說，政府至少要拿出這三大配套，才像是打國家隊的樣子，否則官員只是嘴巴上說支持，卻甚麼配套也拿不出來，最後無疾而終，這應該也不是大家樂見。
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