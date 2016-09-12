中國需求孔急 煤將捲土重來
編譯王惠慧／特譯
過去煤在大宗商品市場上，被認為將難逃死亡，不過，現在卻死裡逃生，由於極端氣候和中國需要仰賴焦煤進口，煤遂成為全球最火熱的大宗商品，彭博報導，煤這股復甦態勢，可能會再延續一陣子。
國際能源署（IEA）去年底發布中期煤炭市場報告，下調未來5年煤炭需求預測，並宣稱「煤炭在中國的黃金時代似乎已結束」，此番宣言使得中國公共事業為了減少汙染，削弱了煤炭需求，並關閉了無法獲利的礦山，煤炭價格一度跌至近10年來的低點。
《華爾街日報》報導，中國今年4月限制國內煤礦產量和礦工的工作日數，此外，中國北部煤礦產區的豪大雨，也使得煤礦的生產，以及鐵路運輸不得不中斷，而低煤價更引起大規模的裁員、減產或煤礦關閉。
由於中國煤炭產量不足，進口煤炭大幅攀升。根據中國海關總署的數據，今年1月至7月，中國焦煤進口量增加了12%，歐洲的煤價格飆漲至18個月以來高點，澳洲的基準煤價也創下6年來首次漲幅。
中國焦煤進口量增12%
過去3週以來，煤價已飆升45%，《華爾街日報》報導，此波漲勢打破了全球煤價近5年來連續低迷的局面。挪威投資銀行北極證券（Arctic Securities）分析師Erik Stavseth表示，「煤炭價格過去4年來都一直像在溜滑梯，但現在出現顯著復甦」。
大宗商品交易商現在若要預估煤價漲跌，則必須權衡兩種可能性，首先是極端氣候的發生，會打擊到主要生產者，其次是中國是否可能進一步增加出口，因為上述二原因都可能使煤炭價格持續推高。
彭博報導指出，下一波反聖嬰現象的出現，可能點燃煤炭在市場上的價格，2010、2011年時，暴雨襲擊世界兩大煤產地澳洲和印尼，洪水淹進了煤礦藏區。
報導稱，2011年時曾由於反聖嬰現象，從澳洲運送到南非的運輸航線及煤炭生產受到衝擊，當時澳洲的煤炭價格是現在的2倍。
惠譽旗下研究機構BMI Research表示，即使一些氣象學家開始淡化天氣現象造成的衝擊，但只要一出現「強勁預期」，煤炭價格就會飆升。能源顧問公司Nena AS分析師Diana Bacila指出，在反聖嬰「非常極端」的情況下，歐洲未來兩季的煤炭價格，可能將會跳漲18至27%。
整體而言，今年以來表現最好的貨品是鋅，已創下41%的漲幅。但煤也不遑多讓，出貨到荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹及比利時安特衛普的訂單，共上升30%，澳洲的基本訂單也多了40%。
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標題：中國需求孔急 煤將捲土重來
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