中國戰備儲油量 高達4億桶

2016-09-12

編譯楊芙宜／特譯

彭博報導，今年以來，中國以創紀錄速度購買原油，促使戰備儲油快速累積，但受限於缺乏中國官方經常性公布的透明資訊，市場分析師各方估計數字差異相當大、最高和最低的差距高達約每日110萬桶，比中國向沙烏地阿拉伯的購油量還多。據摩根大通（JP Morgan）測算， 中國戰備儲油總量已達4億桶，相當於60天的淨進口量。

相當60天淨進口量

從黃海附近地下洞穴到長江三角洲零星散落的島嶼，中國政府一直在全國各地的儲備場址網絡貯存緊急需要時可用的原油。

中國政府數據顯示，今年以來中國原油進口量平均創下空前規模、達每日750萬桶。受中國創紀錄購油的激勵，加上奈及利亞、加拿大原油生產暫時中斷，協助上半年油市供應和需求重新平衡；從1月中旬迄6月，國際基準的布蘭特原油期貨價格躍升近90%，從近10年來最慘崩跌中復甦。

布蘭特原油近月期貨9月9日收跌近4%，報每桶48.01美元；美國西德州中級原油近月期貨也收跌3.7%，報每桶45.88美元。布蘭特油價在2014年中曾攀上每桶逾115美元高點。

中國將結束購油行動

對市場人士來說，沒人確切知道究竟中國累積了多少緊急用油，北京不常揭露所持有的戰備儲油數據，更未曾透露何時貯油槽將達到滿載。顧問機構能源面向（Energy Aspects）認為，中國若需要的話，或將持續買進原油，存滿商業用貯油槽；不過，摩根大通的評估恰恰相反，認為中國購油行動可能快要結束。

在新加坡從事原油和石油交易超過30年的JTD能源服務公司首席策略師德里斯科（John Driscoll）表示，中國似覺得沒有義務向外界揭露其戰備儲油，「他們的購油規模可能劇烈影響到油市基本面和價格」，而未來仍很可能持續秘密掩飾著儲油實情，中國購油的衝擊仍將難以計算。

北京2009年提出，迄2020年前建立戰略石油儲備相當於100天原油淨進口量的計畫；今年3月發表「十三五（2016-20年）」規劃則把達到戰備儲油的目標延長至2020年以後。此後，中國政府零星幾次揭露過相關數據，迥異於美國能源部30多年來一直持續公布其原油庫存的詳細數據。

中國國家統計局2015年12月公布，中國迄2015年中的戰略石油儲備達1億9060萬桶（約2610.3萬噸），約30天原油淨進口量；而7處地面儲油場和1處地下洞穴存放的原油總量相當於1.8億桶。

中媒報導，中國統計局9月初表示，2016年初建成8個國家石油儲備基地，儲備原油3197萬噸。若以1噸原油相當於7.3桶來換算，中國官方數據相當於目前持有戰備儲油2億3338萬桶，較2015年中儲備量增加4278桶，較市場預估新增7000萬至9000萬桶少了3分之1至2分之1。

依照中國官方數據，前年度（2014-2015）戰備儲油量達110%的成長率，2015年下半年成長率僅22%，不到前半年度的一半。

不過，彭博數據顯示，今年中國原油進口量高達每日750萬桶，而摩根大通估計，上半年中國戰備儲油以每日120桶的速度增加，迄年中就已達4億桶，接近所設定目標的5億桶。

中國政府過去曾表示，除了可以建造更多原油貯存槽，商業儲油槽則有租用的空間；這意味著中國官方可繼續購買更多原油。英國能源業分析師梅丹（Michal Meidan）指出，由於中國能在商用和戰略儲油之間轉換，即便目前已耗盡儲存空間，中國官方原油購買量仍可能增加，額外1.5億桶商業儲油空間雖可能在明年底前達到滿載，戰略儲油的購買或出現減緩、卻不會明顯下滑，因為更多建立中的商用儲油槽可開始啟用。