Visa扮推手 行動醫療支付將上線
2016-09-12
〔台北訊〕全球行動支付急速發展，並呼應衛生福利部政策，要求衛福部國際醫療管理工作小組會員機構率先推動行動醫療支付，台灣私立醫療院所協會與Visa今年宣佈，即將推出「醫指付」APP，讓台灣消費者將可在醫療院所使用行動醫療支付服務。
「醫指付」計畫首波將配合13家銀行與6家私立醫療院所，未來就醫僅需透過手機APP即可行動繳費。透過APP線上註冊信用卡或Visa金融卡，並輸入欲繳費病患的身分證字號，醫院後台系統即可查詢批價應繳金額。消費者僅需於手機上按下繳費鍵即可完成付款，不受時空限制，病患家人也可於遠端繳費，相較於傳統的櫃檯批價繳費方式，減少民眾等待排隊繳費時間，大幅提升就醫便利性及滿意度。此計畫擬於2016年底上線，積極催生台灣的醫療支付e化新世代！
台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥代表私立醫療院所同台響應，積極爭取台灣行動醫療支付的誕生，提供更為便民的服務。目前第一階段試行邀請參與之醫療機構有6家，預計第二階段將擴展至全台公私立區域醫院以上之醫療院所。
Visa以嶄新與完整的科技實力，作台灣行動醫療支付發展的強大後盾。為支持「醫指付」APP的支付服務，目前已邀請13家發卡銀行，超過4000萬卡友參與計畫，透過完整系統研發並全面連結醫療院所與銀行端，將來讓參與銀行的持卡人，利用所有信用卡及Visa金融卡進行手機醫療支付，享用更便利的支付選擇。
Visa台灣區總經理麻少華表示：「Visa作為支付科技公司，全力支持台灣電子支付的進程。透過智慧型手機，讓消費者可以在任何時間、任何地方進行支付。
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