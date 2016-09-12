贈與僅天知地知？ 國稅局也知！
2016-09-12
記者吳佳蓉／專題報導
父母贈與現金、資產給子女，不只是「家務事」。安永執業會計師楊建華提醒，贈與行為也涉及稅務義務，國稅局透過掌握的所得資料，或向其他部會調閱資料，親人間贈與行為，一樣查得到，不論是應申報未申報或申報金額有誤情形。
父母協助子女買房，常是給現金或直接過戶房產。楊建華表示，只要在所得稅申報資料上，雙方資產呈現明顯消長，如父母存款大幅減少、子女財產卻異常增加，國稅局就會去檢視是否有贈與行為。
舉例來說，假設父母每年都有高額的利息收入、股利收入或租金收入，但突然某一年，這些收入卻大幅減少且消失在其所得之中，如賣掉股票導致股利收入減少，但賣股獲利卻沒反映在其存款或其他資產上，國稅局就會去追查是否有賣股換現金贈與子女的行為。
楊建華表示，即使是親子間的贈與仍有被查到的風險，建議別抱著反正只有天知地知而不申報的心態。此外，不只是直接贈與現金或資產須申報，若有無償或顯著不相當代價免除債務、讓與財產，例如父母借錢給子女買房但子女之後未還、低價出售房屋給子女，或用自有資金幫子女買房等行為，也是視同贈與行為，須主動申報。
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