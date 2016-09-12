| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
 首頁 > 財經

贈與僅天知地知？ 國稅局也知！

2016-09-12

記者吳佳蓉／專題報導

父母贈與現金、資產給子女，不只是「家務事」。安永執業會計師楊建華提醒，贈與行為也涉及稅務義務，國稅局透過掌握的所得資料，或向其他部會調閱資料，親人間贈與行為，一樣查得到，不論是應申報未申報或申報金額有誤情形。

父母協助子女買房，常是給現金或直接過戶房產。楊建華表示，只要在所得稅申報資料上，雙方資產呈現明顯消長，如父母存款大幅減少、子女財產卻異常增加，國稅局就會去檢視是否有贈與行為。

舉例來說，假設父母每年都有高額的利息收入、股利收入或租金收入，但突然某一年，這些收入卻大幅減少且消失在其所得之中，如賣掉股票導致股利收入減少，但賣股獲利卻沒反映在其存款或其他資產上，國稅局就會去追查是否有賣股換現金贈與子女的行為。

楊建華表示，即使是親子間的贈與仍有被查到的風險，建議別抱著反正只有天知地知而不申報的心態。此外，不只是直接贈與現金或資產須申報，若有無償或顯著不相當代價免除債務、讓與財產，例如父母借錢給子女買房但子女之後未還、低價出售房屋給子女，或用自有資金幫子女買房等行為，也是視同贈與行為，須主動申報。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國稅局 贈與
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：贈與僅天知地知？ 國稅局也知！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.