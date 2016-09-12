傳產人才斷層 盼政府協助
2016-09-12
記者張軒哲／專題報導
近年隨著台灣廣設大學，多數大學畢業生不肯投入辛苦的傳統產業，台萬公司指出，盼新政府重視人才斷層以及台灣中小企業面臨的關稅問題，才能讓更多中小企業根留台灣。
起薪優於服務業 仍招不到人
大甲擁有完備的自行車供應鏈，專業人才需求也大幅增加，台萬位於大甲的廠房環境明亮乾淨，供應冷氣，工作環境勝於多數傳統產業，起薪也優於服務業，但近年招募人才仍遇到瓶頸。
台萬公司副總經理陳佳琳坦言，年輕人學歷提高、技能卻不足，很常遇到來上班一天，隔天就不來了。公司在人才培訓部分出現斷層，由於人工短缺，導致技術傳承困難，希望新政府能協助人才培訓，或規劃建教合作方式，達到學用合一，將大甲自行車產業人才向下扎根，更加在地化。
另外，台灣中小企業面臨關稅問題，陳佳琳表示，產品在出口時，常遇到許多不合理的關稅問題，希望關稅能減少，盼新政府能正視傳統產業面臨的人力短缺與關稅議題，才能讓更多企業願意留在台灣耕耘。
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