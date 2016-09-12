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小小單車踏板 台萬拼到歐洲第一

2016-09-12

記者張軒哲／專題報導

小小自行車踏板，台灣也能拚到歐洲第一！位於台中市大甲區的台萬工業，主要生產自行車踏板，近年將企業重心移回台灣，不僅規劃工業4.0廠區、推動廠辦合一，所有原物料與品管系統都在台灣處理，廠區約有95%使用台灣客製化機台，且5成機台購自於台中市。台萬不僅全球市佔率排名前三，在復古式踏板全球市佔率第一，更以MARWI及UNION品牌行銷打入歐洲及美國市場，在歐洲市佔率排名第一。

大甲是自行車的產業聚落，自行車零組件的企業齊聚，也是國內自由車國手的搖籃；當地多所國、高中有成立自由車隊，奧運國手亞洲自由車后蕭美玉就是在地訓練的選手，優秀選手的養成也與當地自行車產業發展相關，相關企業也重視自由車運動發展。

400種樣式 自有品牌打入歐美

台萬工業董事長白政忠出身藥廠世家，但台灣藥廠競爭激烈，他在29歲那年以280萬元於大甲創立台萬，投入自行車零組件生產。公司成立33年來，規模日漸擴大，在印尼、捷克、德國、荷蘭、美國等地設有據點，執行倉儲、設計、行銷等，以MARWI及UNION品牌行銷打入歐洲及美國市場，生產的踏板走高品質路線，在歐洲市佔率排名第一。

台萬的踏板有金屬、塑膠等多達400種樣式，年產1200萬組踏板（1組2個），主要生產一般通勤車的塑膠踏板為主力，復古式踏板全球市佔率第一。

隨著設備老舊及維修率增加，工資年年上漲，白政忠眼光獨特，認為靠機器人取代簡單人力工作，將成為趨勢。近年返台投資，在大甲區義和里蓋廠房，企業重心移回台灣，規劃工業4.0廠區，廠辦合一，共有120名員工、約70名投入生產線，所有原物料與品管系統都在台灣處理，並從日本引進黃色手臂機器人取代約3成人力，更斥資上千萬元建置自行車第一條智動化踏板組裝線，公司也致力智動化升級，讓生產效能更增加。

砸8億蓋新廠 95%設備採台製

台萬公司副總經理陳佳琳表示，公司從2010年起投入約8億元建新廠、更新設備與研發設計，廠區約有95%使用台灣客製化機台，且5成機台購自於台中市。

台萬公司根留台灣，獲得台中市長林佳龍肯定，8月2日前往參訪。林佳龍說，智慧機械不只是機械，也包括自行車零組件。

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  • 台萬公司生產各樣式自行車踏板。（記者張軒哲攝）

    台萬公司生產各樣式自行車踏板。（記者張軒哲攝）

  • 台萬公司引進黃色手臂機器人取代簡單的人力。 （記者張軒哲攝）

    台萬公司引進黃色手臂機器人取代簡單的人力。 （記者張軒哲攝）

  • 白政忠創設的台萬公司，是全球自行車踏板供應大廠。（記者張軒哲攝）

    白政忠創設的台萬公司，是全球自行車踏板供應大廠。（記者張軒哲攝）

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