〈熱門族群〉本業有曙光、業外有金雞 CD-R擦亮股價

2016-09-12

〔記者張慧雯／台北報導〕由於今年第2季開始光碟片供不應求、業者漲價5-10%，再加上轉投資公司獲利佳，被稱為雞蛋水餃股的光碟雙雄中環（2323）及錸德（2349）雖然價格還未突破5元，但錸德近3個月來股價默默大漲66%、外資更是持續大單敲進。

由於光碟片市場已回溫，中環與錸德都表示接單已到年底，本業營運將轉佳。此外，錸德減資、持續活化資產，業外部分處分中壢廠總交易金額為15.3億元，初估獲利約5億多元，預計第3季入帳。

外資也看好錸德旗下錸寶光電（8104）即將上櫃，在穿戴等利基型商品帶領下，錸德釋股潛在利益相當可觀，為此外資近期幾乎每日以數千張買單搶進，9月7日外資淨買超5231張、9月9月再度買超3563張，使得錸德股價走勢強強滾，已然贏過中環。

不過，論轉投資中環也不輸錸德，除小金雞母威秀影城持續拓點外，中環也深耕文創產業，從製片（中娛）、購片發行（中藝）、代理發行（得利）、影片出租連鎖直營店（TSUTAYA亞藝）到戲院（威秀影城）等，打造一條龍休閒娛樂的服務型態。

法人指出，今年上半年錸德接單接近滿載，中環漲價，錸德當然也跟著調漲，目前訂單狀況都相當不錯；不過，若以題材性來論，錸德第3季還有中壢廠的獲利可以入帳，且錸寶上興櫃後股價表現亮麗（10日收盤價每股182元），未來順利上櫃後，錸德可說是母憑子貴，潛在投資收益豐碩，也難怪外資搶著進場；不過，也有法人表示，通常第3季為光碟廠的接單旺季，但觀察營收卻有微幅衰退的現象，也值得投資人留意。