〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山

2016-09-12

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣紡織業為外銷導向，而國際客戶對紡織從成品到原料都採取低庫存策略，因此拉貨速度放緩，庫存壓力不斷往上游堆積，加上油價表現不佳，聚酯絲的售價跟著被壓低，直接反映在各廠8月營收表現不好看；新纖（1409）8月營收29.3億元，年減5%、力麗（1444）7.65億元，年減3.4%、宜進（1457）3.85億元，年減2.3%。

業內普遍認為，待第3、4季起開始生產夏季用布，將是一個新的生產循環，業績有機會回升。

宜進近年來入主聚酯原絲的宏洲（1413）、新娘禮服布的光明（4420）等，體質佳但本業不賺錢的公司，經調整後將公司整體產能朝中游加工絲集中，並對外國廠商供應毛利率高、應用於航太與汽車的工業用織帶，現在以每年20-30%的增加幅度穩定成長，已對營收貢獻超過3成。此外，宜進生產聚酯絲的台南一廠，在歷經連續5年虧損、台南震損後，於今年6月關廠，未來規劃將其占地4萬坪土地中的一部份與舊機器設備出售，設備估值約5000萬元，已有孟加拉廠商表達購買意向，若談成將挹注財報表現。