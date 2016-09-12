〈熱門族群〉新政府發展生技決心不變 靜待利多發酵
〔記者陳永吉／台北報導〕行政院上週召開生技產業策略諮議委員會議（BTC），會中雖然許多生技大咖做出不少具體建議，行政院長林全也親自出席閉幕典禮並摒棄講稿，針對委員建議具體回應，並強調台灣一定要發展生技業；可惜生技股未受此激勵，不過生技股接下來將持續有授權或產品上市核准的利多，逢低仍是可以注意的標的。
林全說，現在針對生技產業的行動目標就是要跟國際接軌，包括人才、資金、法規、智財等，部會需要快速的檢視有什麼問題要調整，希望打造世界一流的生技產業。
事實上，林全是有史以來最懂生技產業的行政院長。他當過智擎生技（4162）、東洋藥品（4105）獨董，不僅對新藥產業，包括學名藥產業都不陌生，因此他在BTC閉幕致詞時不僅提新藥、醫材應該要發展，也認為學名藥廠要跟新藥產業連結起來，打造真正完整的產業鏈，並把門檻高的特色學名藥做起來，也是一個重要的方向。
林全還說，生技是創新為主軸的產業，所以產業的發展關鍵還是在人才，如何吸引高階人才願意在台灣發揮才能往前走，這是最重要的，如果台灣創造出一流的生技產業，表示已經有完備的法規及高階人才，現在生技業雖然遇到很多波折，也有很多責難，但是沒有這些挫折，怎麼會成功？
從林全的談話其實可以看出，新政府發展生技的決心並未改變，主要是受到之前浩鼎（4174）事件的影響而有所延遲，但大方向仍然不變，現在就要觀察新政府到底何時上菜，執行力如何？醫藥品查驗中心（CDE）法人化以及立法院何時通過修改生技新藥發展條例，將是重要觀察指標。
上週六台股重挫，生技股有兩檔指標個股逆勢上漲，一檔是新藥股的藥華（6446），一檔是醫材股的益安（6499），其中益安上週六盤後宣布，該公司研發的腹腔鏡手術縫合器材（LAP-C01）取得美國食品藥物管理局（FDA）510（k）醫療器材產品上市許可，也就是該產品取得在美國境內銷售之資格，預期週一益安股價將因此一利多上漲。
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