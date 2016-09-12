〈熱門族群〉韓進破產 海運業者轉機浮現
2016-09-12
〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃海運業者受到韓進海運8月31日宣告破產的激勵大漲，不過，上週在激情過後、短期獲利了結賣壓下，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）留下黑K線。法人指出，第3季是貨櫃旺季，加上韓進破產的轉單效應，貨運運輸第3季可望有不錯的表現，但韓進破產後的市場走勢，仍將視市場反應而定。
韓進宣布破產後，長榮、陽明等業者多已出現轉單效應，且因為韓進美洲線的市佔率高達7%，貿易商在為趕搭美國感恩節、耶誕節商機下搶船，造成美西線運價飆漲達50%，而美東線運價也有40%的漲幅，且10月也有一波漲價計畫，預計每大櫃（40呎）上漲1500美元。
法人估，陽明以及美國線市佔率極高的長榮，9月、10月可望繳出一張漂亮的成績單，長榮更不排除可以轉虧為盈。
不過，11月後進入貨櫃淡季，供過於求的貨櫃市場是否因韓進破產一事出現轉圜？業者指出，要視韓進接收人的態度而定，以及市場反應。而目前外媒則報導，韓國現代商船（Hyundai Merchant Marine）收購韓進船隻的機率最高。
根據Alphaliner最新數據顯示，韓進營運的貨櫃船共98艘，其中37艘是自有船舶，另外61艘是租賃船舶，總運力有60.95萬箱（20呎櫃），市占率約3%。業者分析，接手人一定會重新檢視韓進的船隻，若採取拆船方式，在減少運能下，對貨櫃市場而言可說是好事，但若無，則航運業產能嚴重過剩的困境難以化解。
而若接手人退掉韓進租賃船舶，則船東無意投入心力營運，則市場閒置船多，對市場也是正面助益，但若再進一步降價出租，在船東取得成本低廉下，運價則恐出現流血價，對市場造成更大的壓力。
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