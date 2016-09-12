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〈熱門族群〉PCB迎旺季 無奈遇蘋果亂流

2016-09-12

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB族群因蘋果iPhone7出貨，8月營收明顯回溫，無奈iPhone7發表後，市場大失所望，蘋果股價連跌兩天，拖累台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、欣興（3037）股價也沒有好臉色。法人認為，就算iPhone7沒有亮點，但蘋概股下半年仍有一波拉貨效應，投資人可挑選位階相對低的蘋概股進行布局。

蘋果供應鏈經過上半年的低盪，終於盼來蘋果iPhone7拉貨效應，蘋果PCB供應鏈台郡、臻鼎-KY、華通8月營收創今年以來新高，台郡、臻鼎-KY月增各為30.95%、21.98%，HDI板華通月增高達31.27%，台郡8月營收更創下歷史第3高業績，隨著蘋果新機發表，相關供應鏈未來營運可望再創今年高峰。

台郡8月合併營收一舉突破20億元大關，達20.39億元，較7月大幅跳升30.95%，年增42.62%，原本除權息行情可期，無奈卻正好遇上蘋果iPhone7發表後股價大跌，台郡不得已陷入黯然貼息情況。

台郡第3季產能利用率季增高達50%，因智慧型手機市佔率提高，加上擴展非手機產品領域有成，下半年能見度相當高，公司對下半年表現相當樂觀，繼8月營收創下歷史第3高後，接下來單月營收有機會挑戰新高；PCB鑽針廠尖點（8021）8月合併營收同樣創下今年新高，顯示PCB產業順利進入旺季，第4季有機會再往上增溫。

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