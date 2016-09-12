〈熱門族群〉新手機接連問世 晶圓代工業績超補

2016-09-12

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠蘋果新推出iPhone7，非蘋陣營也積極展開備貨，晶圓代工業績跟著旺，台積電（2330）第3季營收與獲利創新高可期，第4季持續走旺；聯電（2303）、世界先進（5347）本季也可望成長。

蘋果推出iPhone7，其中A10處理器由台積電獨家代工，加上非蘋陣營的中低階手機相關產品也積極展開備貨，通訊產品需求強勁，其他產品線的需求也回溫，帶動台積電8月營收飆高達943.11億元，月增23.5%、年增40.7%，創單月營收歷史新高，表現令市場大為驚艷。

台積電以1美元兌新台幣32.3元計算，預估第3季合併營收達2540-2570億元，約季增14.5-15.9%，毛利率為50-52%，營業利益率為39.9-41.5%；而台積電7、8月合計營收已達1707.03億元，法人看好9月合併營收有機會達高檔水準，估台積電第3季營收與獲利皆可望創新高。

法人原本對第4季有庫存調整疑慮，但台積電共同執行長劉德音日前在半導體展會中釋出第4季雖會有季節性庫存調整，但預期應不會比第3季差太多，全年營收成長將維持年增5-10%，約接近目標上限10%。由此可見，客戶沒有出現明顯重複下單情形，台積電第4季營收下滑幅度有限。

聯電8月份合併營收129.33億元，月增3.5%、年增加6.09%，為今年單月營收次高水準；聯電預估第3季營收季增2-3%，在28奈米出貨成長帶動下，8吋產能利用率也比預期為佳，聯電財測目標可望達陣；世界先進8月合併營收約為22.34億元，月增約2.7%、年增達31.88%，創17個月來新高，第3季營收有機會較第2季小幅成長。