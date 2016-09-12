〈熱門族群〉新手機接連問世 晶圓代工業績超補
2016-09-12
〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠蘋果新推出iPhone7，非蘋陣營也積極展開備貨，晶圓代工業績跟著旺，台積電（2330）第3季營收與獲利創新高可期，第4季持續走旺；聯電（2303）、世界先進（5347）本季也可望成長。
蘋果推出iPhone7，其中A10處理器由台積電獨家代工，加上非蘋陣營的中低階手機相關產品也積極展開備貨，通訊產品需求強勁，其他產品線的需求也回溫，帶動台積電8月營收飆高達943.11億元，月增23.5%、年增40.7%，創單月營收歷史新高，表現令市場大為驚艷。
台積電以1美元兌新台幣32.3元計算，預估第3季合併營收達2540-2570億元，約季增14.5-15.9%，毛利率為50-52%，營業利益率為39.9-41.5%；而台積電7、8月合計營收已達1707.03億元，法人看好9月合併營收有機會達高檔水準，估台積電第3季營收與獲利皆可望創新高。
法人原本對第4季有庫存調整疑慮，但台積電共同執行長劉德音日前在半導體展會中釋出第4季雖會有季節性庫存調整，但預期應不會比第3季差太多，全年營收成長將維持年增5-10%，約接近目標上限10%。由此可見，客戶沒有出現明顯重複下單情形，台積電第4季營收下滑幅度有限。
聯電8月份合併營收129.33億元，月增3.5%、年增加6.09%，為今年單月營收次高水準；聯電預估第3季營收季增2-3%，在28奈米出貨成長帶動下，8吋產能利用率也比預期為佳，聯電財測目標可望達陣；世界先進8月合併營收約為22.34億元，月增約2.7%、年增達31.88%，創17個月來新高，第3季營收有機會較第2季小幅成長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 【閱讀小說】 一褲底全藏鬼 － 下
- 大地主棄18趴？劉明新斥抹黑
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 世界盃女子棒球賽》最後半局被超車 台灣第4抱憾
- 悍婦肇逃 當庭罵人搞假車禍
- 亞洲挑戰盃》逆轉菲國菜鳥 台灣晉8強
- 樸食真味─大馬尋味之旅
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 恐嚇我女、報復她兒 兩母都判拘
- 借錢也要去! 台絃赴歐為台灣發聲
- 男車上藏毒 遇檢發抖露餡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors request arrest of alleged caregiver rapist
- 封王激情夜後 黑田下二軍
- 質疑黨產買賣涉弊 胡忠信今赴黨產會檢舉
- 自由共和國》劉名寰 ／ TPP會不會死
- 本週汽柴油不調整
- （影音）玖壹壹巡演尾聲埋彩蛋 下一站前往...
- 【愛讀書】 《翻譯教室》
- 《健康充電站》癌症衛教講座
- 北上散盡盤纏 一路偷車回新竹
- 辣妹的喵星人被偷 追一顆「貓頭」逮賊
- 2016港姐出爐 「香港大校花」馮盈盈奪冠
- 考大客車駕照 公總補助13500元
- 【小檔案】國防大學復興崗校區
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 自由廣場》誰說申請入聯不可能？
- 祝融廢墟 文昌國小舊宿舍變公園
- 費城裸體單車日 千人裸騎倡環保
- 彭怡平個展《女人的房間》 巴黎女性空間展出
- 低價一條龍不改 台灣觀光恐雪上加霜
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 〈折翼少年〉每走一步 都是加分
- 醉男駕車撞樹 妨礙救護還毆警
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 男同志戀人分手後反目 互控竊盜及藏毒
- 里約帕運首日 大馬歷史性勇奪3金
- 敘停火協議生效前 反抗軍遭空襲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈熱門族群〉新手機接連問世 晶圓代工業績超補
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分