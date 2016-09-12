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〈國際現場〉特易購3主管疑做假帳 遭起訴

2016-09-12

英國重大詐欺犯罪偵查署（SFO）以濫用職務詐欺和做假帳為由，起訴最大零售商特易購（Tesco）的3名前主管，包括前財務長羅伯格（Carl Rogberg）、前總經理布希（Christopher Bush）和前商務長史庫勒（John Scouler），3人將在9月22日受審，最高可能被求處10年有期徒刑。

SFO對此案展開刑事調查是在2014年，當時即將上任的特易購執行長路易士（Dave Lewis）透露，該公司虛報獲利2.63億英鎊（約4.2億美元）。SFO經調查後發現，犯罪期間為2014年2月至2014年9月之間。

SFO表示，對特易購的刑事調查仍在持續中，但尚未決定是否起訴該公司前執行長克拉克（Philip Clarke）等高級主管。在特易購市占率不敵德國折扣百貨鉅子Aldi & Lidl與英國對手J Sainsbury、Waitrosec.4下，克拉克被迫辭職。2014年特易購稅前虧損64億美元，過去3年市值蒸發逾半。

（編譯盧永山）

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  • 特易購3主管疑做假帳，遭起訴。（路透）

    特易購3主管疑做假帳，遭起訴。（路透）

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