〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記

2016-09-12

如果大家仔細觀察，最近蔡友才每被地檢署傳訊一次，尹衍樑就會在媒體上鄭重宣示不會搶中信金經營權，尤其是上週蔡友才被漏夜偵訊，裁定以300萬元交保，隔日尹衍樑更是發親筆函，再次澄清自己絕不會選中信金董監事，撇清只是想作業務上的強化合作。這與八月初「蔡尹林合體」，一副兵臨城下的強勢逼宮態度，差異有如天壤之別。

一向低調少與媒體接觸的尹衍樑，怎突然頻頻透過媒體放話來表明立場？其中有二天是連續接受同一家報紙專訪，上週六更是破天荒透過潤泰集團發表親筆信函，難道是蔡友才頻頻遭檢調約談，讓尹衍樑感受到「殺雞儆猴」的威脅？這答案恐怕只有尹衍樑自己最清楚。

尹衍樑一定有感受到壓力，只是這壓力到底是從何處而來？中信辜家目前官司纏身，有如泥菩薩過江，根本無力在司法上對尹作反擊，那到底是誰給尹壓力？讓一向任性霸氣的尹衍樑，願意親口把中信金這塊快到口的肥肉吐掉？這個問題如果追下去，答案應該會很有趣。

倒是蔡友才這一個多月來的遭遇令人感慨人生際遇無常，過去他在業界素有「金融忽必烈」的稱號，怎知一個兆豐銀涉及洗錢案，就被打趴到住院，且後續還要面臨刑事訴究與民事求償，蒙古共和國若知曉這件事，一定會來函抗議蔡友才把忽必烈污名化。

（紅布朗）