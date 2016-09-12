９月升息機率升高 美股本週下修壓力大
〔編譯盧永山／綜合報導〕由於聯準會9月升息的可能性升高，上週五道瓊工業指數、史坦普500指數和那斯達克指數等美股3大指數均重挫逾2%，為英國公投脫歐以來最大跌幅。隨著史坦普500指數跌破主要支撐點，分析師認為，本週美股料將出現更大下滑壓力。
這股賣壓起因於波士頓聯邦準備銀行總裁羅森葛林上週五表示，聯準會應儘速恢復升息，而非等待，以致錯失升息的時機。
自8月底聯準會主席葉倫在懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會上表示，最近幾個月升息的可能性增強後，市場對聯準會升息的預期升高。但隨著近來美http://10.1.1.209/wiregr/2016/06/01/R1244245107.JPG國公布的經濟數據好壞不一，這些預期也跟著波動。但在歐洲央行上週四未擴大資產購買計畫後，也引發市場臆測，聯準會將有更大的操作空間。
CMC Markets首席市場策略師塞斯辛斯基（Colin Cieszynski）表示，在上週四歐洲央行未擴大刺激措施，明顯由鴿派轉為中立，為聯準會加快升息開啟大門後，聯準會9月可能升息的預期再度升高。
塞斯辛斯基指出：「週一聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）將發表演說，這將是聯準會鴿派在9月會議前最後一次表達立場的機會，他是聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德之外，少數幾個鴿派官員，而紐約聯邦準備銀行總裁杜德利上個月已經改變立場。」
上週五史坦普500指數重挫2.5%，為7月8日以來首見單日跌幅大於1%，預料本週市場波動將加劇。測量華爾街恐慌程度的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數上週五也暴漲34%至16，為6月底以來單日最大漲幅。
Instinet執行長卡佩雷里（Frank Cappelleri）表示：「歷史上，9月股市頻繁出現雙向波動。換言之，上週五股市的震盪代表了氣氛明顯的轉變，未來幾週股市仍將持續呈現雙向波動的機率很高。」
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標題：９月升息機率升高 美股本週下修壓力大
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