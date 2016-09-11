巨額工程最有利標採購 四年要達五成
2016-09-11
〔記者徐義平／台北報導〕台灣多數公共工程採購與招標，因長期選擇最低標方式招標，經常造成工程品質出問題或蓋到一半廠商落跑。行政院公共工程委員會近幾年極力推動巨額（二億元以上）工程採購採最有利標，預計二○二○年要達到五十％目標。
工程會主委吳宏謀昨指出，工程採購選用最低標方式，很難兼顧工程品質，到最後常常在收爛攤；因此，將先針對二億元以上的工程招標，加強最有利標的採購方案。
目前巨額工程採購案採用最有利標比率僅約一成，高達九成仍採最低價標，工程會將透過宣導與督促方式，以每年十％的成長速度逐步讓巨額採購案改採最有利標，預定明年要達到二十％的比率，後年達到三十％，二○二○年達到五十％。
另外，工程會也會主動透過「公共工程標案不當延遲付款通報」系統，幫助廠商向政府調解付款進度，自二○一二年底至二○一六年八月底，已幫助業者順利取得高達三四一億元的工程款項，件數超過四千件，其中僅四五三件為廠商主動通報，約占十一％，其餘均是工程會掌握工程進度主動幫業者取得工程款，避免倒閉危機。
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