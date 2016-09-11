尹衍樑︰不介入中信董監改選

2016-09-11

〔記者廖千瑩、李靚慧／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑與前兆豐金董事長蔡友才聯手成立鑒機資產管理公司，傳有意吃下中信金。尹衍樑昨發出親筆署名的聲明表示，近日傳聞鑒機意圖併購中信金，均為「友人」基於商業考量的建議，買中信金股票是正常投資行為，絕對不會介入中信金董監改選。

中信金不予評論

對於尹衍樑的聲明，中信金表示「本公司不予評論」。不過，中信金內部質疑，尹衍樑成立一家公司大量買進中信金股票，如果不介入董監改選，動機到底是什麼？

尹衍樑聲明指出，他與中信集團辜仲諒及已過世的創辦人辜濂松二代交情、情誼深厚，過去幾年「購買中信股票皆屬企業正常投資行為」，若能有機會貢獻商場經驗，結合雙方經營策略，強強合作，將可創造更好的獲利條件。他強調，絕對不會在這次董事會改選中介入董監選舉事宜。

兆豐案爆發以來，市場猜測尹蔡結盟可能生變，蔡友才於八月底請辭鑒機董事長，獲尹衍樑慰留而留任。不過，檢調前天搜索蔡友才辦公室及住處等，四度傳喚後諭令三○○萬元交保；尹衍樑昨發表上述聲明，讓金融圈議論紛紛。