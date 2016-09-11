兆豐銀董監全面改派 工會促換酬庸主管
2016-09-11
〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控新任總經理楊豊彥昨正式上任，兆豐金也全面改派十一席兆豐銀公股董事及五席監察人。不過，兆豐銀工會認為，還應立即撤換紐約分行經理人，以及眾多具酬庸性質的子、孫公司董事長及總經理。
兆豐金控昨日上午舉行總經理交接，楊豊彥表示，兆豐金雖面對重罰，但「打斷手骨顛倒勇」，相信經過這次淬鍊，百年的基礎將可重新出發。兆豐金董事長張兆順則認為楊豊彥「非常珍貴」，因為他放棄了別的金融機構董事長職務，選擇到兆豐金「救火」。
兆豐金昨也公告改派兆豐銀董監，兆豐銀原有十五席董事、五席監察人，除了三席獨董及一席勞工董事，其餘董監全面換血，新任董事分別為楊豊彥、兆豐銀副總經理蔡永義、前第一銀行副總柯明川、中山聯合會計師事務所會計師陳世洋、東海大學教授卓俊雄、律師梁穗昌、文化大學專任教授林靜雯、中央警察大學教授洪文玲、淡江大學商管學院院長邱建良及東吳大學教授謝智源。
至於新任監察人分別為永安聯合會計師事務所會計師劉昇昌、輔仁大學教授范宏書、行政院財政主計金融處長蕭家旗、信佑聯合會計師事務所會計師翁軟綺及實踐大學會計系主任陳錦烽。
兆豐銀工會認為，過去偏重由兆豐銀高階主管出任的董事會，幾已全數更換為學者、會計師、律師，希望可藉此擺脫政治泥淖、回歸金融本業。不過，對於未能恢復原有的二席勞工董事，工會表達遺憾。
兆豐銀工會並發布新聞稿，要求更新經營團隊，立即撤換紐約分行經理人職務；眾多已屆齡退休卻轉任子、孫公司擔任負責人，也應立即撤換，杜絕「酬庸」疑慮。兆豐銀高層私下表示，前董事長蔡友才會將部分屆退的副總，安排至子、孫公司出任董總，因此給外界「酬庸」的不良印象。
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