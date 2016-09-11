兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償
〔記者李欣芳、鄭琪芳、李靚慧／台北報導〕兆豐銀行紐約分行遭美國重罰案，行政院昨召開督導小組會議，認定前兆豐金董事長蔡友才面對美方調查此事，知情卻不處理，疏失責任明確，要求相關部會立即啟動民事求償訴訟，由財政部、投保中心、兆豐銀共同研議、積極進行。
將由兆豐銀提告求償
據悉，財政部決定由兆豐銀向蔡友才等失職人員提告求償，並研議註銷蔡友才今年三月獲頒的「一等財政獎章」。至於何時提告求償？財政部官員表示，最慢一、二週內相關資料完備，就可交由兆豐銀啟動求償程序。
蔡友才前日凌晨才以三百萬元交保，昨日上午就傳出緊急住院。兆豐銀員工指出，蔡友才身體還算硬朗，但有顏面神經抽動、手抖等老毛病，近來檢調密集約談，可能身體無法負荷；但兆豐銀工會認為，蔡友才三月底也是以身體不佳請辭兆豐金董座，之後不但出任國泰金董事，還籌組鑒機資產管理公司大買中信金股票，讓外界對他的誠信打上問號。
政院督導小組查出，美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）去年三月對兆豐銀紐約分行完成檢查後，去年十月美聯邦準備銀行來台處理，當時兆豐銀總行進行簽報與處理，並由蔡友才指示相關因應措施，當時蔡已知悉情節嚴重性，卻未通報金管會。
官員表示，蔡友才最晚去年十月就知情，看過兆豐銀內部報告並有所指示，卻不積極處理，督導小組認為蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟；法務部次長張斗輝也在會中說明，蔡友才已依違反「證交法」諭令三百萬元交保。
由於兆豐金董事會已完成改組，兆豐銀除勞工董事、獨立董事外更已全面改派，督導小組進一步建議改派獨立董事，請兆豐金依規定進行後續處理。
三週內提強化監管方法
政院督導小組並認為，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會於三週內提出強化督管和監理改進方法，杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。
對此，金管會表示，兆豐案發生後就著手研議多項強化法遵措施，包括「海外分行法遵主管需專職專任」、「海外分行對當地主管機關之函令回報時間縮短」、「推動反洗錢防制人員專業證照」等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 陳子玄驚爆雙喜 秘婚陳建隆又閃孕
- 長照計畫 林全：借重榮家經驗
- 〈幸福補習班〉出軌情人 心裡有詭
- 谷關溫泉季 浴衣踩街好熱鬧
- 朵朵小語 釋放
- 胡德夫開唱 嫩妻祭青木瓜補身
- 魏如萱PK糯米糰 尬歌拚人氣
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 日明治維新向英學 郵政發達
- 中藥調理體質 減少汗皰疹反覆發作
- 為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬
- 美網男雙 傑米．莫瑞和索亞瑞斯奪冠
- 以住代護 黃埔新村再添14戶
- 又是王勝偉！ 榮耀呼喊的背後不簡單
- 美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS
- 四年內 北韓飛彈射程可及美國本土
- 越戰經典照 臉書不禁了
- 蘇明成一氧化碳濃度過低 成自焚證據
- 蘇家理賠金將被追回 面臨求償官司
- 反郝「一綱一本」 遭解聘蕭曉玲復職有望
- 微小說 蜜語
- 阻自行縮減管制期 李俊俋提案修法
- 台塑化公告 本週汽柴油不調整
- 世界盃室外拔河賽》U23女子500公斤╱「拔」得頭籌 台灣奪金
- 畢書盡開示陳彥允 動口又動手
- 自由廣場》育幼族只能自認倒楣？
- 中秋能不能烤肉 得看颱風有無攪局／日月潭、墾丁、阿里山 先說不行
- 陳傑憲「突然」守外野 找鎧文應急
- 焦點評論／清倉換水 署長必須離開
- 機電維護 過港隧道部分封閉
- 全台土壤液化圖 分階段公布
- 貓打疫苗恐致腫瘤 不打就違法 飼主好煎熬
- 《中英對照讀新聞》The reasons for South Korean archers’ dominance 南韓射箭選手稱霸的原由
- 蕭新煌：政院魄力不夠 不了解政黨輪替
- 南鐵都計核定公文 本週公告
- 世界盃女子棒球賽》1分惜敗加國 我今拚季軍
- 〈婚姻幸福學〉渴望親密卻愈冷淡 被斥依賴好委屈
- 私主張 生命清單
標題：兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email