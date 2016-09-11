兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償

2016-09-11

〔記者李欣芳、鄭琪芳、李靚慧／台北報導〕兆豐銀行紐約分行遭美國重罰案，行政院昨召開督導小組會議，認定前兆豐金董事長蔡友才面對美方調查此事，知情卻不處理，疏失責任明確，要求相關部會立即啟動民事求償訴訟，由財政部、投保中心、兆豐銀共同研議、積極進行。

將由兆豐銀提告求償

據悉，財政部決定由兆豐銀向蔡友才等失職人員提告求償，並研議註銷蔡友才今年三月獲頒的「一等財政獎章」。至於何時提告求償？財政部官員表示，最慢一、二週內相關資料完備，就可交由兆豐銀啟動求償程序。

蔡友才前日凌晨才以三百萬元交保，昨日上午就傳出緊急住院。兆豐銀員工指出，蔡友才身體還算硬朗，但有顏面神經抽動、手抖等老毛病，近來檢調密集約談，可能身體無法負荷；但兆豐銀工會認為，蔡友才三月底也是以身體不佳請辭兆豐金董座，之後不但出任國泰金董事，還籌組鑒機資產管理公司大買中信金股票，讓外界對他的誠信打上問號。

政院督導小組查出，美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）去年三月對兆豐銀紐約分行完成檢查後，去年十月美聯邦準備銀行來台處理，當時兆豐銀總行進行簽報與處理，並由蔡友才指示相關因應措施，當時蔡已知悉情節嚴重性，卻未通報金管會。

官員表示，蔡友才最晚去年十月就知情，看過兆豐銀內部報告並有所指示，卻不積極處理，督導小組認為蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟；法務部次長張斗輝也在會中說明，蔡友才已依違反「證交法」諭令三百萬元交保。

由於兆豐金董事會已完成改組，兆豐銀除勞工董事、獨立董事外更已全面改派，督導小組進一步建議改派獨立董事，請兆豐金依規定進行後續處理。

三週內提強化監管方法

政院督導小組並認為，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會於三週內提出強化督管和監理改進方法，杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。

對此，金管會表示，兆豐案發生後就著手研議多項強化法遵措施，包括「海外分行法遵主管需專職專任」、「海外分行對當地主管機關之函令回報時間縮短」、「推動反洗錢防制人員專業證照」等。