一銀案後首次資安金檢 先查產險
2016-09-10
〔記者廖千瑩／台北報導〕一銀ＡＴＭ遭盜領案後，為了避免還有資安漏洞，金管會最近針對產險業，首次啟動以資安為主體的專案金檢。據了解，首波金檢的業者，除已經完成的明台產險、國泰產險及新光產險，現正查到新安東京海上產險，後續包括富邦產險等多家產險公司，都將陸續接受資安金檢查核。
金管會金融檢查可分為一般金檢及專案金檢。一般金檢屬於例行事項，業者大約每一到兩年就會輪到一次的一般金檢；至於專案金檢，則是針對不同專案進行檢查。不過七月初爆出一銀ＡＴＭ案後，金管會過去金檢多以銀行業為主，此次乾脆擴大金檢範圍，針對產險業進行資安金檢。
手握龐大個資 委外也要查
據了解，金管會目前已對明台產、國泰產及新光產等三家業者資安金檢，目前正查到新安東京海上產險，由於產險業者手握大量客戶個資，金管會資安金檢目的在於了解產險公司如何妥善保存與管理個人資料，或者委外業務時，是否有善盡管理人的責任。
產險業者指出，金管會此次金檢鎖定產險業的資訊安全，檢視是否有不足以及需要改善之處，希望業者可在網路投保業務作業自律規範，以及網路投保注意事項中的資訊安全規章下，做好資訊安全控管。
產險業者說，金管會也特別針對產險業的委外作業進行重點查核，尤其過去曾出現有產險公司委外處理保單資料，卻因委外單位疏忽，造成數百份保單滿街飛；金管會認為委外給廠商具有一定風險，將會細部檢視，若有涉及內控或不合規定之處，金管會恐會開罰。
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