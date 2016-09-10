環團批柯「忘了大巨蛋弊案」

2016-09-10

〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕北市府宣布暫緩終止大巨蛋契約，環保團體昨聚集北市府門口抗議包庇遠雄。松菸公園催生聯盟召集人游藝批，遠雄未做任何具體改善，市府立場就退縮，台北市長柯文哲信用破產，讓北市尊嚴和誠信全被財團踩在腳下；環團還批，若柯也忘記大巨蛋弊案，那會跟自己所批判的前台北市長馬英九一樣。

柯︰感謝監督 才撐那麼久

柯昨坦言，若沒有這些人一直給我們監督、鞭策，有時候我們真的很容易會妥協掉，將來這些團體還是繼續監督的力量。長期以來公民團體的堅持，是市府有勇氣撐這麼久的很大力量來源，他感謝社會上很多人對公平正義的堅持、社會文明價值的堅持。

但台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，大巨蛋同時也是文化體育特定專用區，開發內容卻是商業大於體育，但依《都市計畫法》第卅八條，其商業不能大於文化體育，同時遠雄曾在環評承諾的退縮一車道，實際也未做到，相關爭議仍在台北高等行政法院審理中。

蔡雅瀅表示，柯市府未實際終止契約後，遠雄前天下午馬上就跟市府對公安標準各說各話，遠雄到底有沒有心改善，還是只是拖延？大巨蛋不只是契約履約問題，還是違法綁標弊案，若柯市府因此忘記追究弊端，那柯文哲跟過去他所批判的馬郝前市長，其實也是一樣的。

松菸護樹志工團表示，柯文哲曾說「大巨蛋案是一個複雜的政商關係」，很難過看到柯文哲成為其中的一員，不希望大巨蛋在馬英九手上簽約、在前市長郝龍斌手上核發建照，最後在柯文哲手上完工，這將是柯文哲一輩子印記。

信義區新仁里長吳建德認為，大巨蛋恐淪為下屆市長角力的戰場，各方政治人馬一定正在盤算當中，到最後，柯市府不僅信用破產，還會被輿論的口水淹沒，在政策的鬥爭中被吞噬掉，呼籲柯文哲拿出勇氣和遠雄終止契約，否則再拖下去永遠不是辦法。