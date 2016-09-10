D5、聯勤信義 以地易地

2016-09-10

〔記者徐義平／台北報導〕信義區D5黃金地光土地價值就超過百億元。但最初這塊地是由元利建設董事長林敏雄與蔡鎮宇共同持有；五年前，因雙方對於建案規劃各有想法，就將雙方都持有的「聯勤信義」及D5土地的產權，採取「以地易地」相互交換，由林敏雄取得「聯勤信義」完整土地，蔡鎮宇則掌握D5完整開發權；只是這兩塊地都一樣是興建頂級豪宅。

二○一一年七月，北市最精華的兩塊黃金地悄悄地進行產權移轉。元利建設總經理蔡建生當年取得聯勤信義完整產權後，證實是為了土地開發的完整性與主控權，與蔡鎮宇協商，採「以地易地」交換開發，將當初向國壽承買的信義計畫區D5土地產權，移轉至蔡鎮宇擁有的寶豐隆地產名下。

其實，蔡鎮宇的房產投資不只D5較著名，還有砸下近兩百億元買回霖園集團「起家厝」的國泰金融大樓，也相當受到矚目；已在今年初時，由蔡鎮宇主導，預計透過都更興建為地上二十六層、地下七層複合式商業大樓，主要做為五星級旅館使用。

蔡鎮宇的房地布局多選在一級燙金地段，除上述兩案外，還有大安路店面等；豪宅處女秀選在一級戰區信義計畫區，將與目前大陸建設「琢白」、冠德建設「興雅BCF豪宅案」，甚至富邦建設「最貴菜園」興建豪宅案同場較勁。