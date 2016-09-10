無畏豪宅寒冬 北市信義D5將開工

2016-09-10

〔記者徐義平／台北報導〕正當豪宅市場受到高額持有稅打壓、買氣急凍之際，有著霖園集團「三太子」稱號的寶豐隆董事長蔡鎮宇持有超過五年的北市信義計畫區D5街廓黃金地，已悄悄搭建起三層樓高的工務所，並放上好幾座大型帳篷；市場解讀，這已是建案興建時的前置作業，真的要開工了！

5年變更2次建照

坐落於北市信義計畫區豪宅聚落中的一隅空地近來異常忙碌，不但在基地一側已建立一間三層樓高的工務所，也出現好幾座大型帳篷，現場十數名工務人員進進出出，門口還有交管指揮，數名工務人員胸前繡有「三井」字樣；這塊信義區燙金地是登記在寶豐隆地產名下，背後大股東是霖園集團的「三太子」蔡鎮宇，選在豪宅市場吹寒風之際開工，引發業界好奇。

麗寶建設副總何昭宏說，若建案基地上已出現工務所，又有工務人員進出，很高機率是在為興建作業進行前置準備。

根據北市建管處建照核發資訊查詢系統，該基地坐落在松仁路、松勤街口，面積約一一七八．八四坪，早在二○一二年一月就取得建照，原計畫興建地上二十八層、地下三層，規劃五十四戶，包括五十一戶豪宅、三戶商業單位，並早在二○一二年十一月中申報開工，但歷經將近五年，工程進度始終維持○．一％。

據透露，該基地五年內申請兩次變更作業，第一次變更時是選在申報開工前，也就是二○一二年十月初，將原規劃的五十四戶變更為二十七戶，包括二十五戶豪宅、兩戶商業單位，另有更改部分規劃。

但去年九月底又申請第二次變更，將規劃戶數從二十七戶又增加到四十五戶，且增加五樓以上各樓層的樓地板面積，在今年上半年通過審查；第二次變更後的總樓地板面積約六二五○坪，假設每坪成交均價落在二五○萬元，總銷推估會落在一五○至兩百億元。

憂容獎消失 不得不興建

房產業者分析，D5選在下半年進行興建作業，應該與第二次建照變更通過時間點有很大關聯；主因是前一波因容積獎勵限縮，建商多半搶在時效前掛照，假如歷經多次變更仍未有明確興建進度，已取得的容積獎勵很可能會因建照時效過期而消失，才有著不得不興建的壓力。