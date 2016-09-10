「劉媽媽」兒出脫金店面 大賺2億
〔記者徐義平／台北報導〕房市苗頭不對，大咖投資客閃人！知名房市投資客「劉媽媽（劉月釵）」兒子俞昌哲與合夥人選在今年下半年以高達五．二一億元賣掉北市民權西路捷運站附近的金店面，對照十年前買進成本近三億元，大賺兩億餘元下車閃人；不計入店租收入，光是增值部分獲利超過七成。
分兩次登錄實價 動機令人好奇
根據實價網最新揭露，六、七月接連有北市民權西路六十一～九十號一樓與地下一樓店面實價資訊，前者為總價二．八七億元，坪數約一五九．一一坪的店面交易；後者為二．三四億元，坪數約一二七．二九坪的店面交易；只是同一間店面交易案，卻分開兩筆揭露，背後動機令人好奇。
若將兩筆實價紀錄加總起來，就是一筆總價五．二一億元、坪數約二八六．四坪的店面交易案。台灣房屋智庫召集人葉立敏指出，這店面就是俞昌哲與合夥人在十年前買進，當時買進價格接近三億元，現在出脫是大賺兩億餘元，獲利超過七成。
新買家接手 租金收益縮水
葉立敏補充，劉媽媽與合夥人的房產投資團隊近年來陸續出脫持有店面，其中民權西路這間店面待售時間超過兩年，目前由知名連鎖服飾品牌NET承租，新買家是榮軒有限公司，今年七月七日才成立，代表人為張姓民眾，也是士林一帶小有名氣店面投資客。
據了解，新買家接手前，該店面月租金高達一五七萬元；張姓買家接手後，面臨承租方要求將月租金降租到一二○萬元，租金收益率立即面臨縮水。
俞昌哲持有的這個金店面待售時間超過兩年，以此時間回推，是在二○一四年開始求售，當時正值房市高點，也有不少房產大咖趕著賣資產。
較著名案例，包括該年六月時，中國最大鐘錶零售集團亨得利台灣分公司將位於北市忠孝東路四段上，原安泰銀行忠孝分行店面以十二．四一億元賣給台灣老牌鐘錶商金生儀，相較四年前取得成本，大賺五億元；相隔一個月，寶豐隆將西門町「TiT國際廣場」商場以三十九．五億元賣給三商美邦人壽，賺進約十一．五億元，獲利幅度超過四成。
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