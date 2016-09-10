檢察總長替馬志玲夫婦提非常上訴 遭駁回
2016-09-10
〔記者項程鎮、錢利忠／綜合報導〕元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻，將4億餘元結構債虧損轉嫁元大京華證券，2人被依證交法背信罪各判刑7年4個月確定，檢察總長顏大和認為2人犯罪所得不到1億元，替馬志玲夫婦提起非常上訴，最高法院審查後，認為2人犯罪金額達4億餘元，因此當初的確定判決沒有錯，駁回非常上訴。
這是檢察總長首度替馬家提起非常上訴、馬志玲夫婦曾聲請再審，也曾向檢察總長聲請非常上訴，各遭最高法院和最高檢察署駁回；杜麗莊前年8月入獄，馬志玲委任律師則以馬罹患失智症，向台北地檢署執行科聲請暫緩執行獲准，馬至今未入獄。
顏大和表示，等收到判決書後再表示意見；顏大和提起非常上訴時指出，最高法院對類似案件見解不一，希望最高法院能統一見解；最高法院則認為，當初馬志玲和杜麗莊等人，把雷曼兄弟結構債的損失4億多元轉嫁到子公司，因此依證交法的背信罪論處並無違誤。
94年間馬志玲夫婦利用旗下元大投信投資結構債，損失7億多元，後來透過股權買賣，將4億4000多萬元虧損轉嫁元京證券，遭最高法院依違反證交法等罪，各判7年4個月徒刑確定。
馬志玲夫婦主張，證交法背信罪處罰「結果犯」，以財產受損為要件，至於是否受損，從經濟角度上來看，應以「最後結果」論斷，他們2人財產未因為處分結構債而增加。
根據政大會計系教授諶家蘭等學者見解指出，元京證反而獲利1億5000餘萬元，不應將2人論罪。
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