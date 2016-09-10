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川普選情越火熱 金價可能越飆高

2016-09-10

〔記者盧冠誠／台北報導〕距離11月初的美國總統大選僅剩不到2個月，民主黨、共和黨2大總統候選人希拉蕊、川普的民調也陷入膠著，市場預期，若川普選情越火熱，金價可望越飆高。

元大黃金期貨信託基金經理人潘昶安昨表示，在近期民調中，川普與希拉蕊支持度逐漸趨近，甚至CNN最新民調已出現川普 領先情況，而川普一向被華爾街視為洪水猛獸，一旦當選可能性升高，避險資金勢必湧入黃金。

「美升息降溫、選情增溫，黃金漸發光！」潘昶安說，最近許多經濟數據表現不佳，使得美國聯準會（Fed）於9月升息的機率微乎其微，且全球貨幣寬鬆政策，亦有利刺激黃金需求。

潘昶安指出，除11月美國總統大選外，10月底尚有義大利憲改公投，若無法通過，義大利恐將成為第2個退出歐盟的國家，且荷蘭、法國、德國等歐元國家明年將陸續大選，目前退歐派的聲勢居於領先，一波接一波的風險事件將測試市場承受度，未來的黃金行情不可小覷。

荷銀調降今明年金價預測

台灣時間昨日下午5點，國際金價於每英兩1335美元附近震盪整理，國內金市方面，銀樓每台錢飾金賣出價為5320元，台灣銀行每公克黃金存摺售價1359元，1公斤黃金條塊要價逾136萬元。

荷蘭銀行（ABN AMRO）本週公布最新預測，宣布將2016年與2017年平均金價分別自1300美元、1381美元，小幅調降至1272美元、1366美元，主因7月以來全球股市持續反彈，壓抑金價表現。

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