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林明昇︰興航力拚明年Q1損益兩平

2016-09-10

〔記者王憶紅／台北報導〕興航（6702）董事長林明昇昨日指出，在增資完畢、保費降低，以及簡化機隊、調整航線，希望明年第1季可以力拚損益兩平。林明昇並將目前的興航定位在「重新整理、腳步站穩、重新出發」。

針對興航旗下廉價航空威航停業的諸多傳言，林明昇表示，結束威航是很痛心的決定，但威航虧損幅度較原先推估超過倍數以上，因此忍痛停業。林明昇說，之前不對外說明，是因為處在增資案的緘默期。

林明昇指出，威航每個月虧損平均約在3000~4000萬元，累計虧損已經超過10億元，若是再繼續營運，一定會出現困難，目前在還有能力承受、可以負擔相關結算成本時停業，對員工及顧客來說，也是較負責任的作法。

在10億元現金增資到位後，林明昇也辭去國產（2504）董座職務，專心衝刺興航業務，日前更飛往英國洽談保費事宜，在2天內與45家保險公司洽談後，讓保費降低了約500萬美元。

林明昇說，興航在過去一年沒有違規紀錄，不僅零記點，還有加分，同時在14個月內，達成國際飛安組織提出的67個項目建議，因此今年保險公司也都同意保費降低50%左右，回到2013年的水準。

除保費降低外，興航今年底前將會處理4架A330飛機，林明昇表示，在開源及節流下，希望明年第1季能拚損益兩平。

興航8月營收9.62億元，年增4.21%，累計1~8月營收81.52億元，年增17.06%。目前國內線營收占整體營收20%，國際線及兩岸線營運約占整體營收80%。

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