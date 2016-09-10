| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 財經

金管會推台版監理沙盒 Apple Pay 年底前上路

2016-09-10

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會昨天宣布推動「金融科技發展推動計畫」10項措施，包括推出擴大行動支付運用與創新、擴大區塊鏈在金融業運用範圍、鼓勵銀行與P2P網路借貸平台合作等，但對於監理沙盒開放與否，考量台灣為成文法國家，金管會將研議推展Fintech的「領航計畫（pilot program）」取代監理沙盒，號稱台版監理沙盒。

金管會主委丁克華說，英、美2國屬「不成文法」國家，所以可以推動監理沙盒，亦即可自行設定某些條件就去測試，但台灣屬「成文法」國家，做甚麼事都不能違反法令，否則司法單位不會同意。

然而，金管會過去為鼓勵銀行運用金融科技提供創新金融服務，已經實施領航計畫，比如過去曾試辦的X卡、ATM指靜脈提款等。丁克華指出，領航計畫實質內涵相當於監理沙盒，也就是允許金融機構在不違反現行法令的前提下，申請辦理創新金融服務，金管會都會儘量給予支持。

未來則會參考各國對於監理沙盒制度政策與試行的經驗，在兼顧安全、風險管理以及消費者權益保護原則下，檢討調整具體化領航計畫作法，以推動金融科技發展需求。

另外，在擴大行動支付的運用及創新上，丁克華預告蘋果的行動支付系統Apple Pay將於中秋節前報行政院，最快可望於9月底前由行政院拍板，民眾年底前就可使用Apple Pay。

丁克華說，針對先前行政院對Apple Pay的3點意見已經都溝通完成，包括不限卡別（信用卡先做），協助國內業者發展TSP以及在國內清算等，但蘋果仍沒有答應調降手續費，不過，有關費率的問題，因涉及公平交易法，屆時還是由各家業者去談。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Apple Pay
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：金管會推台版監理沙盒 Apple Pay 年底前上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.