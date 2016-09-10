金管會推台版監理沙盒 Apple Pay 年底前上路
2016-09-10
〔記者陳梅英／台北報導〕金管會昨天宣布推動「金融科技發展推動計畫」10項措施，包括推出擴大行動支付運用與創新、擴大區塊鏈在金融業運用範圍、鼓勵銀行與P2P網路借貸平台合作等，但對於監理沙盒開放與否，考量台灣為成文法國家，金管會將研議推展Fintech的「領航計畫（pilot program）」取代監理沙盒，號稱台版監理沙盒。
金管會主委丁克華說，英、美2國屬「不成文法」國家，所以可以推動監理沙盒，亦即可自行設定某些條件就去測試，但台灣屬「成文法」國家，做甚麼事都不能違反法令，否則司法單位不會同意。
然而，金管會過去為鼓勵銀行運用金融科技提供創新金融服務，已經實施領航計畫，比如過去曾試辦的X卡、ATM指靜脈提款等。丁克華指出，領航計畫實質內涵相當於監理沙盒，也就是允許金融機構在不違反現行法令的前提下，申請辦理創新金融服務，金管會都會儘量給予支持。
未來則會參考各國對於監理沙盒制度政策與試行的經驗，在兼顧安全、風險管理以及消費者權益保護原則下，檢討調整具體化領航計畫作法，以推動金融科技發展需求。
另外，在擴大行動支付的運用及創新上，丁克華預告蘋果的行動支付系統Apple Pay將於中秋節前報行政院，最快可望於9月底前由行政院拍板，民眾年底前就可使用Apple Pay。
丁克華說，針對先前行政院對Apple Pay的3點意見已經都溝通完成，包括不限卡別（信用卡先做），協助國內業者發展TSP以及在國內清算等，但蘋果仍沒有答應調降手續費，不過，有關費率的問題，因涉及公平交易法，屆時還是由各家業者去談。
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