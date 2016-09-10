前8月稅收增522億 今年可望超徵900億
2016-09-10
〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布8月全國稅收1266億元，較去年同月增加87億元或7.4%；累計1~8月全國稅收1兆4695億元，較去年同期增加522億元或3.7%，創下歷年同期新高。財政部統計處預估，今年稅收可望較預算數超徵約900億元。
營所稅增245億最多
根據財政部統計，1~8月全國稅收增加522億元，以營所稅增加245億元最多，綜所稅增加216億元次之，營業稅也增加115億元，遺產稅增加48億元，贈與稅增加44億元，房屋稅增加38億元。
土增稅、證交稅減少
財政部統計處副處長許瑞琳指出，包括營所稅、綜所稅、營業稅、贈與稅、房屋稅及使用牌照稅，均創下歷年同期新高；但土增稅及證交稅則減少，這2項稅收今年可能無法達成預算數。
許瑞琳表示，8月土增稅81億元，較去年同月增加6億元或8.1%，為今年以來首度轉正成長，主要是土增稅徵起件數增加6.7%，且北市有2筆大額移轉案件，以及既存稅額到8月才繳款。
不過，累計今年1~8月，土增稅524億元，大減127億元或19.5%。
另外，8月證交稅68億元，較去年同期略減0.4億元或0.6%；累計1~8月證交稅482億元，大減60億元或11%。
許瑞琳表示，今年編列證交稅預算數888億元，平均日成交量（包括集中及櫃買市場）1189億元；但1~8月平均日成交量僅942億元，導致證交稅短徵。
許瑞琳指出，1~8月稅收占累計分配預算數104.7%，亦即超出累計分配預算數655億元，已達成全年預算數70.1%；若未來4個月稅收與去年同期相當，估計今年稅收應可較預算數超徵約900億元。
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