假處分獲准 農林29日不得全面改選董事

2016-09-10

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣農林（2913）市場派股東緊急向法院聲請假處分，禁止29日股東臨時會全面改選董事，台灣士林地方法院開庭審理後，昨日裁定農林29日股東臨時會不得進行董事全面改選，並禁止使用電子投票。

台灣農林發言人岡友峰表示，針對該假處分裁定結果，公司將會在最快時間內向法院提出抗告。農林常務董事詹連凱及股東新世鑫國際投資公司推派的法人董事吳彥鋒5日出面指控台灣農林董事長林金燕未經董事會合法審查，即惡意刪除市場派股東提名的3位獨董及5位一般董事候選人名單。

於是由新世鑫國際投資公司緊急向法院聲請假處分，禁止公司派於29日全面改選董事。

台灣士林地方法院昨日裁定台灣農林於105年9月29日股東臨時會，不得將召集事由四的選舉事項「董事全面改選案」列入該次股東會決議案。

台灣農林也不得於該次臨時股東會進行董事及獨立董事的選舉（含禁止使用台灣集中保管結算所公司股東會電子投票網路平台，進行董事全面改選案及董事、獨立董事選舉案的電子投票）。