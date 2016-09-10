微星、技嘉8月營收今年新高

2016-09-10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕在進入電子產品傳統出貨旺季、開學換機潮、切入高毛利電競產品的趨勢下，主機板大廠微星（2377）、技嘉（2376）8月營收都創今年新高。

微星8月合併營收102.23億元，年增39%，連續第12個月成長。技嘉8月合併營收50.04億元，年增10.42%，連續第3個月成長、單月營收創今年來新高。

技嘉表示，新顯示卡Xtreme Gaming系列導入NVIDIA行動版Pascal架構，讓筆電的驅動虛擬實境影像顯示效能更好，且未來趨勢是擴增實境（AR）與虛擬實境（VR），隨著市場接受度與相關應用變多，已明顯挹注8月營收。