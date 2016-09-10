廣達8月營收年減19%

2016-09-10

〔記者卓怡君／台北報導〕NB進入傳統旺季，NB代工四大天王8月營運增溫，均較上月成長，但擁有Apple Watch2與Macbook兩大獨家代工商品的廣達（2382），8月營收不僅沒有跳升，年減更達19.8%，令市場相當訝異。廣達表示，主因為大客戶新品尚未拉貨，拉貨時間可能在9月或10月。

NB代工廠仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）8月合併營收均較上月與去年同期雙雙成長，其中以緯創表現最為亮眼，月增23.01%，創下近9個月新高，僅廣達較去年同期下滑，年減幅度高達19.8%。

廣達表示，8月NB出貨400萬台，較上月的320萬台成長25%，但單價較低，對營收貢獻不大。