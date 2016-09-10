| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 財經

新日光8月營收月減逾5成

2016-09-10

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能報價持續滑落，8月營收只能以「慘澹」形容！新日光（3576）昨（9）日公告8月營收為6.32億元，較上月衰退51.65%；對於後勢發展，新日光認為，目前太陽能市況仍不明朗，第4季雖然為產業傳統旺季，但仍須審慎以待。

新日光表示，8月營收下滑，主要是因為市場平均銷售價格（ASP）仍未明顯回升，以及部分客戶訂單採DAP（Delivered At Place）交貨模式，貨物須運抵目的地才能認列營收，所以遞延至下個月，因而影響8月營收表現；新日光今年1-8月累計營收123.50億元，較去年同期133.11億元下滑7.22%。

新日光指出，目前將以穩健態度規劃下半年營運，包括在營運費用及資源分配上做更有效的控管，加上新日光海外產能搬遷將於第3季完成，以及新日光與永旺能源的太陽能電站案場將陸續於下半年完成建置併網與出售，將可望改善新日光集團整體營收及獲利。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新日光
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：新日光8月營收月減逾5成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.