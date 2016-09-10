新日光8月營收月減逾5成
2016-09-10
〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能報價持續滑落，8月營收只能以「慘澹」形容！新日光（3576）昨（9）日公告8月營收為6.32億元，較上月衰退51.65%；對於後勢發展，新日光認為，目前太陽能市況仍不明朗，第4季雖然為產業傳統旺季，但仍須審慎以待。
新日光表示，8月營收下滑，主要是因為市場平均銷售價格（ASP）仍未明顯回升，以及部分客戶訂單採DAP（Delivered At Place）交貨模式，貨物須運抵目的地才能認列營收，所以遞延至下個月，因而影響8月營收表現；新日光今年1-8月累計營收123.50億元，較去年同期133.11億元下滑7.22%。
新日光指出，目前將以穩健態度規劃下半年營運，包括在營運費用及資源分配上做更有效的控管，加上新日光海外產能搬遷將於第3季完成，以及新日光與永旺能源的太陽能電站案場將陸續於下半年完成建置併網與出售，將可望改善新日光集團整體營收及獲利。
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